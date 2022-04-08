День, когда комик Тео Гонсалес «спас» чемпионат мира 1986 года в Мексике

Несомненно, одним из самых важных спортивных событий, которые принимала Мексика, был чемпионат мира 1986 года, который оставил незабываемые анекдоты, среди которых два гола Диего Армандо Марадоны против Англии: «Рука Бога» и «гол века», обрамленный этой гонкой с половины корта.

Однако не все замечательные истории были рассказаны на поле, и что лучше, потому что, хотя это была лучшая презентация сборной в этом виде соревнований, она не смогла пройти четвертьфинал.

Один из многих снявшихся комиков Тео Гонсалеса, которому в то время было 25 лет, и он служил третьим вратарем клуба «Леон». Он так и не дебютировал, но успел сесть на скамейку в ожидании своего шанса.

В момент отчаяния, когда прибыли новые вратари, которые были помещены на него, несмотря на его время и опыт работы с командой, он попросил менеджера о ясности относительно его шансов на игру.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

Пришел чемпионат мира 1986 года, и они объяснили Тео, что он останется еще на год, но контракт придется подписать после международных соревнований. По этой причине правление попросило его остаться на объектах Club León, чтобы помочь во всем, что было необходимо в течение месяцев ярмарки чемпионата мира, о чем он подробно рассказал в интервью для YouTube-канала RadioShow.

Группа C прибыла в город Леон, Гуанахуато, состоящий из Франции, Венгрии, Канады и Советского Союза. Для подготовки ФИФА отправила официальные сетки, которые будут размещены в воротах стадиона Nou Camp в Лос-Пансас-Вердес.

Это было первое соревнование, в котором использовались квадратные сетки, ситуация, которая подразумевала исчезновение арки, которая была за старыми сетками, что усложнило размещение из-за новых натяжителей.

Тео начал доставать их из коробок, чтобы начать складывать, но понял, что ФИФА не прислала натяжители, поэтому начать матчи было невозможно. Судья первого матча с Канадой и Францией в главных ролях наблюдал за кортом, заметил, что он находится в идеальном состоянии, но предупредил сетками, что они не очень хорошо расположены.

«Корт отличный, все очень хорошо, но сетки не могут быть такими», - сказал судья. Комик сегодня сообщил ему, что тензоры не прибыли, на что рефери сказал, что «если нет сетей, то матча нет».

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

Сразу же штаб-квартира была изменена, но у Тео Гонсалеса было очень простое решение. Он побежал в супермаркет и купил пластиковые веревки для одежды, которые привязал к сетям, протянул их к стендам и поместил так, чтобы они оставались в напряжении, как того требует протокол.

Благодаря этому подвигу сегодняшнего комика судья дал добро сыграть три соответствующих матча группы и спас это соревнование. В конце матчей прошли только две команды, Советский Союз и Франция, обе с пятью очками.

Когда чемпионат мира закончился, Тео вернулся в предсезонку Club León с обещанием совета директоров остаться еще на год, но новый тренер того времени сообщил ему, что его больше нет в его планах, поэтому через три года он поблагодарил его.

Преданный, как чувствовал сам комик, он не мог искать оборудование в этот период, так как знал, что продолжит работу с «Зелёными животами». Он продолжал играть в любительский футбол, но недавно сердечный приступ увел его с кортов, хотя врач обещал отпустить его, чтобы продолжить.

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