Режим Чависты отверг приостановление Россией Совета по правам человека ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия заверил в пятницу, что Алжир позиционирует себя со странами, которые отвергают отстранение России от членства в Совете ООН по правам человека, о чем сообщил ему посол африканской страны в Каракасе Абделькадер Хаджази во время встречи в столице Венесуэлы .

Министр предупредил через свой аккаунт в Twitter о «ущербе многосторонности и нарушении принципов универсальности международных организаций, которые ущемляются этим неправильным решением».

Решение членов ООН, принятое в этот четверг, основано на предполагаемых «грубых и систематических нарушениях прав человека», совершенных российскими войсками в Украине.

Генеральная ассамблея этой инстанции одобрила выдвинутую Вашингтоном инициативу 93 голосами против 24 при 58 воздержавшихся, что значительно превышает требуемое большинство в две трети голосов, учитывая, что во внимание принимаются только «да» и «нет».

В этой связи Пласенсия утверждал, что «сообщество наций не может быть объектом односторонних претензий, которые настаивают на введении санкций против суверенных государств с целью их изоляции, рискуя тем самым стабильностью международных отношений».

Через несколько часов после того, как ООН приостановила работу России, правительство Венесуэлы отклонило решение организации и заверило, что оно противоречит поддерживаемым ею вариантам диалога.

С момента начала вторжения в Украину 24 февраля Россия была очень изолирована, и накануне вчерашнего голосования она оказывала давление на многие страны письмом, предупреждающим их о том, что голосование за или даже воздержание будет рассматриваться как враждебный жест с последствиями.

Встреча министра иностранных дел с алжирским послом подтверждает дипломатические отношения между двумя странами с 1971 года, двустороннее сотрудничество которых в секторе продуктивного сельского хозяйства было укреплено в феврале прошлого года во время встречи официальных лиц из стран Карибского бассейна и Африканские страны.

Обе страны также заключили соглашения по энергетике, образованию, культуре, торговле и промышленности.

(С информацией из EFE)

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