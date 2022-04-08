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пятница 8 апрель 2022
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Россия

Режим Чависты отверг приостановление Россией Совета по правам человека ООН

Это было подтверждено министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией после встречи со своим алжирским коллегой, который также позиционирует себя со странами, которые не защищают решение пленарного заседания Организации Объединенных Наций

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия заверил в пятницу, что Алжир позиционирует себя со странами, которые отвергают отстранение России от членства в Совете ООН по правам человека, о чем сообщил ему посол африканской страны в Каракасе Абделькадер Хаджази во время встречи в столице Венесуэлы .

Министр предупредил через свой аккаунт в Twitter о «ущербе многосторонности и нарушении принципов универсальности международных организаций, которые ущемляются этим неправильным решением».

Решение членов ООН, принятое в этот четверг, основано на предполагаемых «грубых и систематических нарушениях прав человека», совершенных российскими войсками в Украине.

Генеральная ассамблея этой инстанции одобрила выдвинутую Вашингтоном инициативу 93 голосами против 24 при 58 воздержавшихся, что значительно превышает требуемое большинство в две трети голосов, учитывая, что во внимание принимаются только «да» и «нет».

В этой связи Пласенсия утверждал, что «сообщество наций не может быть объектом односторонних претензий, которые настаивают на введении санкций против суверенных государств с целью их изоляции, рискуя тем самым стабильностью международных отношений».

Через несколько часов после того, как ООН приостановила работу России, правительство Венесуэлы отклонило решение организации и заверило, что оно противоречит поддерживаемым ею вариантам диалога.

С момента начала вторжения в Украину 24 февраля Россия была очень изолирована, и накануне вчерашнего голосования она оказывала давление на многие страны письмом, предупреждающим их о том, что голосование за или даже воздержание будет рассматриваться как враждебный жест с последствиями.

Встреча министра иностранных дел с алжирским послом подтверждает дипломатические отношения между двумя странами с 1971 года, двустороннее сотрудничество которых в секторе продуктивного сельского хозяйства было укреплено в феврале прошлого года во время встречи официальных лиц из стран Карибского бассейна и Африканские страны.

Обе страны также заключили соглашения по энергетике, образованию, культуре, торговле и промышленности.

(С информацией из EFE)

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