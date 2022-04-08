SpaceX запустила первую частную миссию с тремя туристами на Международную космическую станцию

Первая частная поездка на Международную космическую станцию начнется сегодня с мыса Канаверал, штат Флорида, США.

Взлет запланирован на местное 11H17 (15H17 GMT) из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида. С 2000 года на МКС отправилось несколько новичков. В прошлом году Россия прислала съемочную группу и японского миллиардера. Но все они делали это на борту ракет «Союз» и в сопровождении космонавтов.

На этот раз поездка организовала компания Axiom Space в сотрудничестве со SpaceX и NASA, оплачивала использование своей станции. Командиром миссии по имени Ax-1 является испано-американец Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт, который уже был на МКС.

Остальные члены команды заплатили десятки миллионов долларов за участие в миссии, которая продлится 8 дней в космосе с пребыванием в орбитальной лаборатории. Роль пилота занимает американец Ларри Коннор, владелец фирмы по недвижимости.

Также на борту находятся канадский Марк Пати, глава инвестиционной компании, и бывший пилот Эйтан Стиббе, соучредитель инвестиционного фонда. Стиббе станет вторым израильским астронавтом в истории, после Илана Рамона, который погиб в 2003 году в результате взрыва американского космического челнока «Колумбия» по возвращении с МКС.

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