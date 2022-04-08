Серхио Майер назвал Густаво Адольфо Инфанте «женоненавистником и мачо» в случае с Гектором Паррой

Актер-певец Серхио Майер выступил против журналиста шоу Густаво Адольфо Инфанте из-за заявлений водителя по делу Гектора Парры, которого его дочь Алекса Парра обвинила в сексуальном насилии.

Через видео, размещенное в его аккаунте в Twitter, бывший депутат от партии Морена назвал ведущего De Primera Mano женоненавистником и мачо за то, что, согласно его заявлениям, он вновь виктимизировал Алексу Парру после его заявлений относительно жалобы, которую он подал против своего отца.

«Кто объясняет Густаво Адольфо, что это называется женоненавистничеством? Что использовать неумелость своего адвоката, чтобы осудить депутата за то, что он поддержал несовершеннолетнюю жертву сексуального насилия, обвинив меня в предполагаемой торговле влиянием, чтобы отвлечь внимание от судебного преследования в отношении предполагаемого обидчика и что это просто называется коррупцией», - прокомментировал бывший Гарибальди.

«Кто объясняет Густаво Адольфо, что использование всей структуры телевизионного канала для нападений, издевательств, постоянных нападений на женщин, потому что они женщины и не сочетаются с ними, называется гендерным насилием?» , добавил он.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

«Кто объяснит вам, что просить поддержки у бывшего министра общественной безопасности, чтобы отпустить вас на свободу, потому что вы репортер, и вас арестовали пьяным, и вы идете с женщиной, о которой никто не хочет знать, это торговля влиянием?» , сказал он.

Наконец, бизнесмен также призвал СМИ не давать развлекательному журналисту пространство из-за комментариев, которые он высказывает во время своих передач: «Они не должны иметь женоненавистников и сексистов в своих рядах только для небольшого рейтинга. И речь идет не об ограничении чьей-либо свободы выражения мнений, а об искоренении насилия в отношении женщин».

Именно в июне прошлого года оба представителя индустрии развлечений Мексики приняли участие в бурной дискуссии в середине прямой трансляции. По этому случаю Майер посетил программу, возглавляемую Густаво Адольфо на Imagen Televisión, в которой он был допрошен различными спорами, в которых он участвовал, такими как то, как наследство Хосе Хосе было решено для его детей и гонорары, а также поддержку, которую он оказал Джинни Хоффман и Алексе Парре.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Майера спросили о мотивах и происхождении денег, которые он давал принцу Сун, и ответил: «Сынок, я могу сказать тебе, какое для тебя это имеет значение». Кроме того, бывший Гарибальди заверил, что пришел на съемочную площадку не только для того, чтобы быть допрошенным, а для того, чтобы спросить Густаво Адольфо о выдвинутых против него обвинениях, которые, согласно его заявлениям, он не смог продемонстрировать каким-либо официальным документом.

Дискуссия усилилась, потому что Инфанте назвал Майера «тракала» и «транза» в дополнение к тому, что злоупотреблял своей «маленькой властью» в качестве депутата.

Обращаясь к делу Эктора Парры, Серхио предложил журналисту сообщить о нем за торговлю влиянием: «Я призываю мужчину доказать, что он занимается торговлей влиянием, пойти и подать жалобу. Два адвоката, плюс он, - это три жалобы на меня, и я собираюсь отказаться от своей юрисдикции, чтобы человек мог подать жалобу. Если они не проверят [...], пусть лорд уйдет в отставку, чтобы доказать несоответствие».

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