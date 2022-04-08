Сарай Нарваес, она молодая женщина, которая до сих пор пропала без вести после падения в плотину Гуатапе в Антьокии

Saray Narváez Granada - это имя одной из трех молодых женщин, которые предположительно попали в аварию на гидроцикле в Гуатапе, Антьокия 6 апреля. Там присутствовали чрезвычайные силы, объявив, что одна из женщин погибла, одна исчезла, а другая осталась в живых после того, как они окажутся без спасательных жилетов, плывущих в водохранилище.

Пропавшая женщина все еще точно Сарай, которой будет около 23 лет, и она будет уроженкой Медельина. Пока о молодой женщине известно мало, так как более широких сообщений от властей о ее личности не поступало.

Пожарные и спасатели прибыли в этот район, как только им сообщили о возможной ситуации, и сразу же начали поиски молодой пайсы. Как сообщает Административный департамент управления рисками Антиокии, DAGRAN, по состоянию на четверг днем почти 11 профессиональных дайверов уже совершили 8 погружений в поисках Сарай, но не получили результатов.

«Оперативные подразделения продолжают поиск одной из молодых женщин, которые пострадали в аварии на гидроцикле в водохранилище Гуатапе. Команда из 11 дайверов совершила погружения без каких-либо результатов», - прокомментировал сущность.

В социальных сетях вы можете прочитать несколько безлюдных комментариев о положении двух женщин, которые больше всего пострадали от аварии. Тем временем поддержка пожарных в регионе присоединилась к департаменту по чрезвычайным ситуациям других муниципалитетов, таких как Рионегро и Эль-Пеньон, включая пожарных Медельина.

Через два дня после аварии власти не выяснили местонахождение Сарая и установили, что в районе, где проводится поиск, глубина водохранилища может достигать 25 метров.

Авария произошла в среду в полдень на высоте Палестинской тропы в Эль-Пеньоле, когда они пытались взять кепку, которую один из их друзей уронил в воду, которая при возможном движении к мотоциклу перевернулась, в результате чего женщины упали в резервуар.

Двое из них, как сообщается, не смогли плавать, в то время как выжившая, помимо спасения своей жизни, умея плавать, спасла тело одного из своих друзей. Об этом сообщила командир пожарной бригады Эль-Пеньоль Мария Вергара.

Неизвестно, кому принадлежит мотоцикл, на котором были представлены события, и почему три девушки решили провести такой рискованный маневр без спасательных жилетов. Следующее сообщение от чрезвычайных сил ожидается в эту пятницу, чтобы выяснить, можно ли найти местонахождение Сарая Нарваеза.

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