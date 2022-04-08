Рива Паласио набросилась на AMLO за «драку со всеми»: «Мальчик из истерики»

Недавние столкновения Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) с Верховным судом, советниками INE, конгрессменами США или художниками, которые выступили против поезда майя, вызвали всевозможную критику мексиканского президента.

Так обстоит дело с журналистом Раймундо Рива Паласио, который в своей последней колонке для Ejecentral считал, что способность удивить Андреса Мануэля Лопеса Обрадора всегда будет иметь сюрприз, чтобы предоставить ему, особенно когда дело доходит до его постоянных судебных исков.

Потому что, по словам писателя, для президента Мексики они все одинаковы. От Джо Байдена, его американского коллеги, до мексиканского актера Эухенио Дербеса, председательствующего советника INE Лоренцо Кордова или Европейского парламента.

«В его голове нет иерархической структуры, а скорее рагу эмоций» и «его воинственное недержание удивительно», - вот некоторые из терминов, использованных в вышеупомянутом тексте.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

Это, настаивал он, связано с тем, что AMLO «несет машину злобы и неутомимой агрессии», которая говорит оскорбления кому угодно, что полуправда или прямо даже ложь.

Все это также было бы обусловлено «огромной самооценкой», которую автор может признать в мексиканском президенте, что заставляет его видеть всех остальных с пренебрежительным отношением.

Эти заявления были сделаны после того, как AMLO выступила против Верховного суда страны из-за якобы незначительного интереса магистратов к реформе электроэнергетики, суть которой противоречит положениям действующего законодательства.

И прежде чем спросить, направляют ли они свое выступление мексиканскому народу, он закончил фразой, которую Рива Паласио считал самой запоминающейся в будущем за весь шестилетний срок: «И не позволяйте им прийти ко мне, что закон есть закон, не говорите мне, что закон есть закон».

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

Он также перечислил слова AMLO в адрес группы конгрессменов США, которые направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену и прокурору Меррику Гарланду об Алехандро Герце Манеро, в котором они указывают, что он «нападает на судебную власть».

Президент сказал, что подходы демократов США связаны с тем, что в этом есть интересы, поскольку они находятся в предвыборном сезоне, и в заключение «они ошибаются, неинформированы, и на этом я заканчиваю: (...) мы не приемлем вмешательства».

Наконец, Рива Паласио напомнила, что AMLO дисквалифицировала министров Верховного суда, назвав их «адвокатами работодателей» за отмену 10-летнего вето бывших должностных лиц, с тем чтобы они могли работать в частном секторе.

«Отвратительно, что министры не устанавливают стандарты и не отменяют эти ограничения. Представьте себе: некоторые люди, которые работают в Pemex и имеют информацию о том, где находятся археологические памятники и собираются работать по частной инициативе. То есть коррупция», - сказал он на пресс-конференции.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

После вышеупомянутых эпизодов журналист Раймундо Рива Паласио завершил свое выступление, заявив, что Лопес Обрадор «иногда ведет себя как истеричный, невоспитанный и эгоистичный ребенок».

Однако, хотя он думает, что с годами все может сойти с рук, и при обстоятельствах, также может произойти поворот винта, в той мере, в какой его враждебность, агрессия и оскорбления возвращаются ему.

«Посмотрим, каков будет ответ тех, с кем он плохо обращался. На данный момент все указывает на то, что он не останется безнаказанным», - заключил журналист в своей последней колонке для Ejecentral.

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