Две дочери Путина попали в черный список ЕС и были наказаны вместе с 214 другими

Согласно официальному списку, опубликованному в пятницу, ЕС внес в черный список двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина и более 200 человек в рамках своего последнего пакета санкций за войну в Москве на Украине.

Те, кто включен в список, в который также входят 18 компаний, сталкиваются с конфискацией активов и запретами на поездки во всех 27 странах Европейского Союза.

Соединенные Штаты и Великобритания уже ввели санкции против двух дочерей Путина: Марии Воронцовой и Катерины (или Екатерины) Тихоновой, родившихся в 1985 и 1986 годах соответственно.

Его мать — бывшая жена российского лидера Людмилы, о разводе которой с Путиным было объявлено в 2013 году.

Кремль хранил подробности жизни дочерей Путина в строгом секрете.

Государства-члены ЕС уже согласились включить их в список ранее на этой неделе, но их черный список вступил в силу только в пятницу вечером с публикации в Официальном журнале Европейского Союза, который требует, чтобы перевод был доступен на 24 языках.

Maria Vorontsova

В черный список ЕС было внесено 216 человек, включая потомков Путина.

Другие заметные записи: Герман Греф, директор крупнейшего российского банка, зарегистрированного на бирже Сбербанка; олигарх Олег Дерипаска, владелец оружейных заводов; пресс-секретарь Министерства обороны Игорь Конашенков; еще больше членов сверхбогатой семьи Ротенбергов, близких к Путину; и члены политической администрации управляют поддерживаемыми Россией сепаратистскими анклавами на востоке Украины.

ЕС заявил, что Воронцова попала в список, потому что она является совладельцем Nomenko, компании, «участвующей в крупнейшем в России частном инвестиционном проекте в области здравоохранения». Поэтому считалось, что оно получает выгоду от российского правительства и участвует в секторе, обеспечивающем ему доход.

По сообщениям новостей, она якобы замужем за голландским бизнесменом, родившимся в России.

В список ЕС вошла ее сестра Тихонова, потому что она «в настоящее время возглавляет девелоперскую инициативу «Иннопрактику», финансируемую ключевыми российскими компаниями, директора которых являются членами внутреннего круга олигархов, близких к президенту Путину». Таким образом, было также замечено, что он извлекает выгоду из Кремля и участвует в формировании доходов.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

В нескольких заявлениях Путин сообщил, что его дочери говорят на нескольких европейских языках, получили университетское образование в России и живут в этой стране. Кроме того, у него есть внучка. Больше ничего не известно, потому что Кремль держит семейную жизнь Путина в поле зрения общественности.

Согласно сообщениям российских СМИ, Воронцова работает эндокринологом в крупной государственной медицинской исследовательской фирме, специализирующейся на лечении рака.

Российские СМИ считают Тихонову математиком, возглавляющим научно-технический фонд при ведущем государственном университете России. По сообщениям прессы, Тихонова также является профессиональной акробатической танцовщицей рок-н-ролла и участвовала в престижных международных соревнованиях.

Евросоюз уже наложил замораживание активов на самого Путина из-за вторжения в Украину, пытаясь при этом усилить давление на российского президента и его окружение вторжением в Украину.

Последний пакет санкций ЕС запрещает импорт российского угля, не позволяет российским судам заходить в европейские порты и расширяет санкции против финансового сектора и торговли России.

(С информацией от AFP)

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