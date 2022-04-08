Прокуратура требует 36 месяцев предварительного заключения Бруно Пачеко и племянников президента

7 апреля прокуратура запросила 36 месяцев превентивного заключения для семи человек, расследуемых по обвинению в преступном сговоре при отягчающих обстоятельствах в рамках дела Provías Decentalized (Puente Tarata III). В распоряжении также фигурируют бывший секретарь канцелярии президента Бруно Пачеко и два племянника президента Педро Кастильо, Монах Васкес Кастильо и Джан Марко Кастильо.

Этот запрос обрабатывается Пятым офисом второй корпоративной прокуратуры, специализирующейся на коррупционных преступлениях должностных лиц Лимы, во главе с прокурором Карлой Зесенарро Монге. Расследуемые лица, включенные в постановление о предварительном заключении под стражу:

1. Бывший генеральный секретарь Дворца правительства Бруно Пачеко Кастильо.

2. Бывший директор Provías Decentralized Виктор Вальдивия Мальпартида.

3. Должностное лицо этой организации Эдгар Варгас Мас.

4. Бизнесмен Замир Вильяверде Гарсия.

5. Бизнесмен Луис Карлос Пасапера Адриансен.

Следует подчеркнуть, что предварительное заключение является мерой, регулируемой статьей 261 Уголовно-процессуального кодекса, которая направлена на лишение обвиняемого свободы на короткий период времени, с тем чтобы не допустить его бегства. Если это обычный случай, он проводится в течение 72 часов или трех дней, но, будучи сложным, он длится до 10 дней. В данном случае, в связи с его сложностью, он был выпущен на 36 месяцев.

С другой стороны, прокуратура также запросила ограничительную меру явки (обеспечивающую временные средства для обеспечения целей уголовного судопроизводства), с тем чтобы:

1. Должностное лицо Децентрализованного Провиаса, Альсидес Виллафуэрте Вискарра.

2. Бизнесвумен Карелим Лопес Арредондо.

3. Бизнесмен Марко Пасапера Адрианзен.

4, бизнесмен Гектор Пасапера Лопес.

5. Бизнесмен Виктор Сан-Мигель Веласкес.

БРУНО ПАЧЕКО И ПЛЕМЯННИКИ КАСТИЛЬО ОСТАЮТСЯ НА СВОБОДЕ:

Однако бывший секретарь канцелярии президента и племянники президента по-прежнему не предстают перед судом. Таким образом, Министерство внутренних дел включило их в Программу вознаграждений.

«На уровне заместителя МВД немедленно поступила просьба о том, чтобы он считался одним из самых разыскиваемых и получал вознаграждение», - заявили власти, поскольку упомянутые лица не смогли быть обнаружены обвинением во время операции, направленной на выдачу ордера на арест. их.

«Весь этот отчет уже формализован и передан во внутренний сектор для работы в соответствии с тем, что уже регулируется. В течение нескольких часов эта награда должна выйти и считаться одной из самых разыскиваемых», - добавил он.

Для информации о местонахождении Бруно Пачечо предлагается S/ 30 тысяч подошв. Для информации о местонахождении Фрея Васкеса Кастильо и Джана Марко Кастильо Гомеса предлагается S/ 15 тысяч солей.

В общей сложности Mininter включил в эту программу вознаграждений пять скрывающихся от правосудия лиц, участвовавших в деле Пуэнте Тарата III. Включение этих пяти человек было одобрено Комиссией по оценке вознаграждений за преступления (Cercri).

ДРУГИЕ ЗАХВАЧЕННЫЕ

В ходе вышеупомянутой операции, направленной на выдачу ордера на арест причастных, были арестованы бизнесмен Замир Вильяверде, Виктор Вальдивия Мальпартида и Джордж Пасапера.

Кроме того, командир НПП сообщил, что они явились в судебную канцелярию на добровольной основе : 1. Гектор Пасапера Лопез, 2. Виктор Сан Мигель Веласкес и 3. Луис Пасапера Адрианзен. Другие имена, о которых идет речь, принадлежат Эдгару Варгасу Масу и Альсидесу Вильяфуэрте Вискарре, при этом прокуратура выдала в общей сложности одиннадцать человек.

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