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пятница 8 апрель 2022
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Россия

Президент Иван Дуке подписал экстрадицию в США псевдонима Otoniel

После одобрения президента тот, кто был высшим лидером клана Персидского залива, находится на грани отправки в Соединенные Штаты для участия в различных разбирательствах по борьбе с наркоторговлей.

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Утром в пятницу, 8 апреля, президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил через свой аккаунт в Twitter, что подписал процедуру экстрадиции Дайро Антонио Усуги Давида, известного как Отониель, главный вождь клана Персидского залива, в США.

«Я только что подписал экстрадицию псевдонима «Отониель», худшего наркоторговца и преступника в новейшей истории Колумбии. Институты страны демонстрируют свою силу и силу», - заявил глава государства через свой аккаунт в Twitter.

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