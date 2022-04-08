Президент Иван Дуке подписал экстрадицию в США псевдонима Otoniel

Утром в пятницу, 8 апреля, президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил через свой аккаунт в Twitter, что подписал процедуру экстрадиции Дайро Антонио Усуги Давида, известного как Отониель, главный вождь клана Персидского залива, в США.

«Я только что подписал экстрадицию псевдонима «Отониель», худшего наркоторговца и преступника в новейшей истории Колумбии. Институты страны демонстрируют свою силу и силу», - заявил глава государства через свой аккаунт в Twitter.

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