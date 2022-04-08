Приготовьте богатую пасту в соусе болоньезе по следующему перуанскому рецепту

Новый рецепт, который можно приготовить дома, с разнообразием макарон, существующих в Перу, нет лучшего способа продолжить пробовать блюда, питающие гастрономию. На этот раз речь идет о соусе Болоньезе по перуанскому рецепту, который вы должны проверить, чтобы продолжать практиковать свои кулинарные навыки.

В этом смысле Acomer.pe предлагает практичный рецепт, который легко понять, если вам понадобится поддержка члена семьи или друга. Идея заключается в том, что вы знаете, как приготовить пасту в соусе болоньезе, не сжигая что-то и не пробовав. У вас должна быть мотивация преодолеть этот барьер отказа от приготовления пищи, потому что наступит день, когда вы будете жить в одиночестве и не сможете продолжать есть фастфуд или снаружи.

Помните, что важно преодолевать барьеры и продолжать практиковаться. Поэтому обратите внимание на ингредиенты, не пропустите ни один из них. О подготовке, следуйте ей по порядку и не забывайте никаких подробностей. Проверьте себя, что пора готовить.

Ингредиенты

- оливковое масло (3 столовые ложки)

— говяжий фарш (150 грамм)

— Свиной фарш (! (50 грамм)

- белый лук (1/2 единицы)

- мелко нарезанный сельдерей (2 столовые ложки)

- измельченный чеснок (1 чайная ложка)

- нарезанная кубиками морковь (1/2 шт.)

- 1 баночка консервированных итальянских помидоров

- сухое окрашенное вино

— 1 сухой лавровый лист

— 1 веточка розмарина

- 2 чашки воды или говяжьего бульона

- соль и перец (по вкусу)

- зубная паста (220 грамм)

ПОДГОТОВКА

- В кастрюлю добавьте 3 столовые ложки оливкового масла. Добавьте 150 граммов говяжьего фарша и 150 граммов свиного фарша. Последние обеспечат необходимый жир, чтобы соус получился вкусным и сочным. Коричневый на среднем огне в течение 5 минут.

- Добавьте 1/2 единицы белого лука и обжарьте на медленном огне в течение 5 минут. 2 столовые ложки мелко нарезанного сельдерея в кастрюле. Затем добавьте чайную ложку измельченного чеснока и обжарьте на медленном огне в течение 5 минут. Положите 1/2 единицы нарезанной кубиками моркови.

- Вставьте 1 баночку консервированного итальянского помидора. Если вам это не удастся, вы можете заменить его 6 хорошо спелыми помидорами без семян и без кожицы.

- Добавьте всплеск хорошего сухого красного вина ко всей полученной смеси и жарьте, пока алкоголь не исчезнет.

- Не забудьте 1 сухой лавровый лист и 1 веточку розмарина. Следующий шаг - подать в кастрюлю 2 стакана воды или говяжьего бульона. Варите на медленном огне 40 минут.

- Удалите ароматические травы и добавьте соль и перец по вкусу. Если соль становится слишком сухой, добавьте больше воды или говяжьего бульона. Затем идет главное, паста al dente.

- Это 220 граммов, которые вы должны добавить в кастрюлю со смесью, чтобы интегрировать ее. Подавайте на тарелке и украсьте тертым пармезаном или петрушкой.

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО

Домашний рецепт приготовления вкусной пасты в соусе болоньезе. Видео: Acomer.pe.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСТЫ

Согласно La Vanguardia, его высокая энергетическая ценность делает его идеальным продуктом питания для людей, которые занимаются высокой физической активностью. Кроме того, гидраты медленно поглощаются, поэтому энергия постепенно высвобождается. С другой стороны, содержание клетчатки в пасте помогает регулировать кишечный транзит и борется с проблемами запоров.

Однако высокое содержание глютена делает его непригодным для больных целиакией, если только не употребляется разновидность, не содержащая этого вещества. Даже обладая большими свойствами, он основан на более медленном и легком пищеварении, что делает его менее тяжелым.

С другой стороны, согласно Pastas Doria, макароны содержат углеводы для правильного функционирования организма, известные как сахара или углеводы. Он содержит большой процент железа, где минерал участвует в органических процессах по всему организму для следующих целей:

- Помогает в образовании красных кровяных телец.

- Участвует в транспортировке кислорода в крови.

- Это союзник концентрации и когнитивных функций.

Кроме того, портал отмечает, что паста содержит витамин А, фолиевую кислоту и цинк. Последнее позволяет вмешаться в синтез ДНК, хорошее заживление, среди прочего.

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