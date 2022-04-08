Приготовьте богатую пасту в соусе болоньезе по следующему перуанскому рецепту

Новый рецепт, который можно приготовить дома, с разнообразием макарон, существующих в Перу, нет лучшего способа продолжить пробовать блюда, питающие гастрономию. На этот раз речь идет о соусе Болоньезе по перуанскому рецепту, который вы должны проверить, чтобы продолжать практиковать свои кулинарные навыки.
В этом смысле Acomer.pe предлагает практичный рецепт, который легко понять, если вам понадобится поддержка члена семьи или друга. Идея заключается в том, что вы знаете, как приготовить пасту в соусе болоньезе, не сжигая что-то и не пробовав. У вас должна быть мотивация преодолеть этот барьер отказа от приготовления пищи, потому что наступит день, когда вы будете жить в одиночестве и не сможете продолжать есть фастфуд или снаружи.
Помните, что важно преодолевать барьеры и продолжать практиковаться. Поэтому обратите внимание на ингредиенты, не пропустите ни один из них. О подготовке, следуйте ей по порядку и не забывайте никаких подробностей. Проверьте себя, что пора готовить.
Ингредиенты
- оливковое масло (3 столовые ложки)
— говяжий фарш (150 грамм)
— Свиной фарш (! (50 грамм)
- белый лук (1/2 единицы)
- мелко нарезанный сельдерей (2 столовые ложки)
- измельченный чеснок (1 чайная ложка)
- нарезанная кубиками морковь (1/2 шт.)
- 1 баночка консервированных итальянских помидоров
- сухое окрашенное вино
— 1 сухой лавровый лист
— 1 веточка розмарина
- 2 чашки воды или говяжьего бульона
- соль и перец (по вкусу)
- зубная паста (220 грамм)
ПОДГОТОВКА
- В кастрюлю добавьте 3 столовые ложки оливкового масла. Добавьте 150 граммов говяжьего фарша и 150 граммов свиного фарша. Последние обеспечат необходимый жир, чтобы соус получился вкусным и сочным. Коричневый на среднем огне в течение 5 минут.
- Добавьте 1/2 единицы белого лука и обжарьте на медленном огне в течение 5 минут. 2 столовые ложки мелко нарезанного сельдерея в кастрюле. Затем добавьте чайную ложку измельченного чеснока и обжарьте на медленном огне в течение 5 минут. Положите 1/2 единицы нарезанной кубиками моркови.
- Вставьте 1 баночку консервированного итальянского помидора. Если вам это не удастся, вы можете заменить его 6 хорошо спелыми помидорами без семян и без кожицы.
- Добавьте всплеск хорошего сухого красного вина ко всей полученной смеси и жарьте, пока алкоголь не исчезнет.
- Не забудьте 1 сухой лавровый лист и 1 веточку розмарина. Следующий шаг - подать в кастрюлю 2 стакана воды или говяжьего бульона. Варите на медленном огне 40 минут.
- Удалите ароматические травы и добавьте соль и перец по вкусу. Если соль становится слишком сухой, добавьте больше воды или говяжьего бульона. Затем идет главное, паста al dente.
- Это 220 граммов, которые вы должны добавить в кастрюлю со смесью, чтобы интегрировать ее. Подавайте на тарелке и украсьте тертым пармезаном или петрушкой.
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСТЫ
Согласно La Vanguardia, его высокая энергетическая ценность делает его идеальным продуктом питания для людей, которые занимаются высокой физической активностью. Кроме того, гидраты медленно поглощаются, поэтому энергия постепенно высвобождается. С другой стороны, содержание клетчатки в пасте помогает регулировать кишечный транзит и борется с проблемами запоров.
Однако высокое содержание глютена делает его непригодным для больных целиакией, если только не употребляется разновидность, не содержащая этого вещества. Даже обладая большими свойствами, он основан на более медленном и легком пищеварении, что делает его менее тяжелым.
С другой стороны, согласно Pastas Doria, макароны содержат углеводы для правильного функционирования организма, известные как сахара или углеводы. Он содержит большой процент железа, где минерал участвует в органических процессах по всему организму для следующих целей:
- Помогает в образовании красных кровяных телец.
- Участвует в транспортировке кислорода в крови.
- Это союзник концентрации и когнитивных функций.
Кроме того, портал отмечает, что паста содержит витамин А, фолиевую кислоту и цинк. Последнее позволяет вмешаться в синтез ДНК, хорошее заживление, среди прочего.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ