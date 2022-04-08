Фотографии Бритни Спирс вызвали подозрения в поездке в Плайя-дель-Кармен

Несколько дней назад Бритни Спирс начала делиться контентом в своих социальных сетях, где она дала понять, что отдыхает в Мексике. Несмотря на то, что она не раскрыла, на каком пляже она наслаждается морем, пользователи Twitter и Instagram утверждают, что она находится в Плайя-дель-Кармен.

С 3 апреля прошлого года Бритни делилась фотографиями и видео через Instagram со своим женихом Сэмом Асгари, где она демонстрирует свои дни на пляже. Поскольку он показал некоторые пейзажи, которые, по мнению пользователей сети, напоминают Юкатан или Кинтана-Роо, большинство говорят, что это может быть в Плайя-дель-Кармен.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Именно Ашгари разоблачил и подтвердил, что они оба находятся в Мексике, но он не упомянул, в каком штате или отеле. В посте, где он поделился серией фотографий, на которых позирует перед пляжем, Сэм сказал, что благодарен в подписи и поместил эмодзи флага Мексики, в дополнение к хэштегу #MexicanBatman. Сэм также пометил бренд шляп в Тулуме.

В первом видео Спирс поделилась своим отпуском, она выглядит счастливой со своим женихом и домашним животным, путешествуя на небольшой лодке. Он также снимал закат, с помощью которого засвидетельствовал, что находится на пляже.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Кроме того, она опубликовала серию фотографий с Викторией Ашер, ее личным помощником, которая также будет сопровождать ее в поездке. На этих изображениях Виктория изображалась обнятой, без одежды и в бассейне.

Видео, которое привлекло наибольшее внимание пользователей сети, было показано топлес, теперь с песка пляжа и с некоторыми людьми в аудитории.

Из-за роскоши, показанной в видео и фотографиях, которыми поделились Бритни и ее парень, ее поклонники чувствуют, что это дорогой отель, где ее конфиденциальность будет защищена от людей, которые хотят ее найти и преследовать.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Кроме того, переводчик Toxic подтвердила, что она находится на курорте, где папарацци не допускаются, поэтому никто не нарушает ее частную жизнь. В этой публикации он поблагодарил своего адвоката за то, что он рекомендовал ему это место, потому что ему удалось «впервые в жизни» насладиться тем, что он не подвергается преследованиям со стороны прессы и может вести себя так, как он хочет.

Еще одна вещь, которая удивила ее поклонников, это то, что принцесса поп-музыки впервые назвала Сэма своим «мужем», но неизвестно, праздновали ли они свою свадьбу на самом деле.

(Foto: captura de pantalla)

Американская пресса сообщает, что певец находится в Мексике, потому что выяснилось, что Джейсон Александер поделился в своем аккаунте в Instagram, что он также якобы находится в стране, хотя в этом было отказано.

С другой стороны, пользователи сети напомнили, что в декабре прошлого года Спирс отметила свой 40-й день рождения в Мексике. В этом случае он тоже не рассказал, где отдыхает, но поделился коротким видео с несколькими снимками своего отеля и его торта, а в описании написал: «Мексика была в порядке».

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