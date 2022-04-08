Педро Кастильо возглавляет 5-й децентрализованный совет министров в Пуно

Президент Республики Педро Кастильо возглавляет Пятый децентрализованный совет министров в регионе Пуно. На сессии присутствовали глава кабинета министров Анибал Торрес, министры штатов, губернатор региона Пуно Херман Алехо Апаса и мэры провинций и округов.

В ходе встречи прорабатывается Повестка дня территориального развития Пуно, основанная на приоритетности требований региона по устранению пробелов в пользу населения.

Ранее президент Педро Кастильо участвовал в доставке более 14 тонн продуктов для ухода за 682 жителями района Уата в Пуно, где подтвердил поддержку наиболее уязвимых семей в этой юрисдикции страны.

Главу государства сопровождала министр развития и социальной интеграции Дина Болуарте.

АНИБАЛ ТОРРЕС

С опозданием более чем на час глава Кабинета министров открыл заседание речью, в которой избегал упоминания Адольфа Гитлер, но воспользовался моментом, чтобы сравнить его с бывшим президентом Альберто Фухимори, заявив, что «даже самый опытный преступник может делать позитивные действия».

Он также отметил, что не цепляется за должность премьера и что «мы будем поддерживать правительство Педро Кастильо, где бы мы ни находились, потому что мы здесь не ради должности, а для защиты интересов страны».

«Он был посредником в похищении, пытках и расчленении студентов Ла-Кантуты, а также в сожжении их останков и тайном захоронении на дороге из Лимы в Сьенегилью. Могу я просто сказать, что вы не сделали ничего хорошего? Мне бы не хватало правды. Я честный человек и говорю правду, я ничего не боюсь, потому что не цепляюсь за должность. Я научился выживать своей работой, а не просто попрошайничать о работе, как это делали другие за 200 лет республиканской жизни», - добавил он.

Анибал Торрес защищает речь Гитлера в Пуно | ВИДЕО: Canal N

С другой стороны, оставив в стороне споры, он указал, что в результате министерских совещаний на совещаниях было принято положение, согласно которому 91% или 98% островного гуано выделяется для распределения среди национальных фермеров, а остальное экспортируется; а также правило, позволяющее использовать свежее молоко и минимум процентное содержание сухого молока для разработки продукта в его сгущенном варианте.

Глава PCM отметил, что такая мера приносит пользу национальным победителям и расстраивает определенный сектор, который пострадает от этого положения. В этой связи он подчеркнул, что правительство было избрано для управления в пользу большинства перуанцев.

«Если мы демократы, мы должны уважать волю народа, потому что это демократия, это верховенство закона», - подчеркнул он.

Торрес Васкес повторил свой призыв преодолеть политические разногласия и неудачи, с тем чтобы достичь соглашения, поставив Перу вперед, с тем чтобы работать над удовлетворением самых насущных потребностей населения.

В этой связи он поздравил Конгресс Республики с утверждением законопроекта, направленного исполнительной властью, об освобождении продуктов из базовой корзины от общего налога с продаж (IGV).

«Мы должны работать вместе и ждем, когда Конгресс пришлет автограф закона, чтобы опубликовать его немедленно, потому что желудок перуанцев больше этого терпеть не может», - сказал он.

Глава ПКМ также отметил, что исполнительная власть представила законопроект о реформе Конституции с целью ликвидации монополий, олигополий, доминирующих позиций, накопления и спекуляции.

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