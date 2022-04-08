Национальный фонд кофе получил кредит в 40 миллионов долларов от японского банка

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Трехлетний кредит был предоставлен Национальному фонду кофе японским банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) на сумму 40 миллионов долларов в рамках вклада в достижение Целей устойчивого развития.

Учитывая актуальность данного кредита для Фонда, следует отметить, что он был оценен на уровне устойчивого финансирования в соответствии с принципами социального кредитования Ассоциации рынка кредитов, Азиатско-Тихоокеанской ассоциации рынка кредитов и ассоциации синдикаций займов и торговой ассоциации, юридических лиц специализирующаяся на так называемых синдицированных займах.

«Мы гордимся тем, что развиваем наши отношения с японским финансовым рынком не только благодаря его международному признанию, но и потому, что это идеальное дополнение к достижениям, достигнутым за последние 60 лет с точки зрения позиционирования колумбийского кофе в Японии», - сказал генеральный директор Национальный фонд кофе, Роберто Велес Вальехо.

Это подходящее время для производства кофе и его международного прогноза. В соответствии с кредитом, предоставленным Банковской корпорацией «Сумитомо Мицуи» (Smbc) Национальному фонду кофе, Национальная федерация производителей кофе отметила 60-летие своего дочернего предприятия в стране восходящего солнца.

По данным учреждения, Япония является вторым рынком прямых продаж Федерации, а также пятым пунктом назначения для колумбийского экспорта и одним из основных клиентов стратегии гильдии по добавленной стоимости, в данном случае колумбийской фабрики сублимированного кофе, известной как Buencafé.

Кроме того, Федерация подчеркнула, что в результате работы дочерней компании в Японии в 1989 году был осуществлен исторический запуск премиального кофе «Изумрудная гора», который первоначально продавался корпорацией Мияко Шокухин, ныне Capital Corporation.

Этот роскошный продукт по-прежнему приносит доход в сегменте спешиалти кофе, поскольку он считается одним из ключевых компонентов самого продаваемого в Японии консервированного кофе.

Федерация сообщила, что экспорт кофе из Колумбии в 1960 году составлял 41 000 мешков по 60 кг, а за последнее десятилетие он составил один миллион мешков кофе в год, являясь одним из самых известных продуктов, ценимых японскими потребителями.

Колумбийский кофе прибыл в Турцию и Катар

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

Среди других новостей о колумбийском кофе Национальная федерация производителей кофе также подтвердила в последние дни, что Хуан Вальдес официально открыл два магазина в Турции и Катаре после «напряженной работы и с четкой целью продолжать расширять бренд на международном уровне».

Магазины, расположенные соответственно в Стамбуле и Дохе, по данным профсоюза производителей кофе, пользуются поддержкой колумбийских барменов, которые не только участвовали в процессе открытия заведений, но и будут отвечать за внимание клиентов, как стало известно радио W.

«Работа на этих рынках является воплощением усилий бренда и отличной командной работы с нашими франчайзи Honest Holding в Турции и Ali Bin Ali Holding в Катаре. Точно так же достижение этой вехи является огромной гордостью для Хуана Вальдеса и Колумбии, поскольку это позволяет нам продолжать делать кофейный опыт и традиции нашей страны заметными в разных культурах мира», - заявил тем же СМИ международный вице-президент Хуана Вальдеса Себастьян Мехия. аутлет.

Гильдия производителей кофе надеется, что с открытием этих двух магазинов в Турции и Катаре присутствие бренда колумбийских производителей кофе укрепится на всем Ближнем Востоке.





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