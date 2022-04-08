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«Муссолини и Гитлер умели перевозить миллионы людей в лагерях смерти», - резкий комментарий Джо-Мари Берта из Университета Джорджа Мейсона

Профессор латиноамериканских исследований Университета Джорджа Мейсона рассказал в Twitter о достойных сожаления утверждениях премьер-министра Анибала Торреса, который высоко оценил фигуру геноцида Адольфа Гитлера.

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Глава кабинета правительства Педро Кастильо Анибал Торрес поднял волну неприятия упоминание Адольфа Гитлера в качестве образца для подражания в программе строительства автомагистралей в нацистской Германии.

«Приведу пример: Италия и Германия были такими же, как мы. Но однажды Адольф Гитлер посещает северную Италию и [Бенито] Муссолини показывает ему шоссе, построенное из Милана в Брешию», - сказал Торрес.

«Гитлер увидел это, он отправился в свою страну и наполнил ее автомагистралями и аэропортами и сделал Германию первой экономической державой в мире», - добавил Торрес во время состоявшегося в четверг децентрализованного совета министров в городе Уанкайо, к которому позже присоединился Кастильо.

Спорная речь Анибала Торреса в Уанкайо | ВИДЕО: Canal N

Профессор латиноамериканских исследований Университета Джорджа Мейсона доктор Джо-Мари Берт высказался, присоединившись к абсолютному неприятию политиков, историков и населения в целом.

«И когда вы думали, что ситуация в Перу не может стать более сюрреалистичной, премьер-министр называет Муссолини и Гитлера моделями развития инфраструктуры. Они особенно хороши в строительстве поездов, которые перевозили миллионы на смерть в лагерях смерти», - сообщил он в Twitter.

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University
Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

Посольства Германии и Израиля в Лиме также высказались и отвергли претензии Торреса, который должен был выйти и извиниться спустя несколько часов.

«Гитлер был фашистским диктатором и диктатором геноцида, во имя которого была развязана самая страшная война всех времен из Германии и был совершен геноцид 6 миллионов евреев. Столкнувшись с этим сценарием, Гитлер не является подходящей ссылкой в качестве примера», - заявила германская делегация на своей странице в Facebook.

В посольстве Израиля заявили, что режимы Муссолини и Гитлера не являются примером процветания или прогресса.

«Мы сожалеем, что в перуанском политическом дискурсе упоминаются такие слова, как Гитлер и Муссолини, как пример процветания. Режимы смерти и террора не могут быть признаком прогресса», - поделился он в своем аккаунте в Twitter.

Спустя несколько часов, на закрытии заседания кабинета министров и в присутствии Кастильо, Торрес снова извинился: «Перед послом Израиля, если я его обидел, я извиняюсь и мы поговорим лично».

«Если бы мы привели пример прогресса Германии на дорогах сообщения, то это реальный факт. Это не значит, что Адольфа Гитлера не считают великим преступником», - добавил он.

Такие газеты, как The Guardian и The Washington Post, также воспроизвели эти прискорбные заявления.

«Восхваление премьер-министром Перу Гитлера вызывает волну протестов», — сообщает The Guardian на своем сайте. Со своей стороны, газета The Washington Post заявляет на своем портале: «Премьер-министр Перу приводит Гитлера в качестве модели, вызывает возмущение».

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres
The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres
Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres
Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

Глава Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва с возмущением написала в Твиттере, что «слова премьер-министра Анибала Торреса, восхваляющие геноцида Гитлера, оскорбили тысячи перуанцев».

«Жаль, что премьер-министр Анибал Торрес приводит в пример фашиста и геноцида, такого как Гитлер, теперь мы понимаем, откуда берутся ошибочные меры [правительства], такие как неудачный дневной «комендантский час», введенный во вторник в Лиме», - заявил правящий законодатель Алекс Флорес в той же социальной сети.

«Мы бы предпочли, чтобы он не касался заслуг Гитлера. Это нонсенс, который оскорбляет шесть миллионов жертв геноцида евреев», — заявил утренний ведущий канала и радиостанции RPP Фернандо Карвалло.

Это не первый случай за два месяца пребывания в должности, когда 79-летний адвокат Торрес упоминает Гитлера, поскольку в марте он сравнил заключенного бывшего президента Альберто Фухимори с нацистским вождем, заявив, что «никого не судят за его хорошие дела, его судят за его плохие поступки».

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