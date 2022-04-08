«Муссолини и Гитлер умели перевозить миллионы людей в лагерях смерти», - резкий комментарий Джо-Мари Берта из Университета Джорджа Мейсона

Глава кабинета правительства Педро Кастильо Анибал Торрес поднял волну неприятия упоминание Адольфа Гитлера в качестве образца для подражания в программе строительства автомагистралей в нацистской Германии.

«Приведу пример: Италия и Германия были такими же, как мы. Но однажды Адольф Гитлер посещает северную Италию и [Бенито] Муссолини показывает ему шоссе, построенное из Милана в Брешию», - сказал Торрес.

«Гитлер увидел это, он отправился в свою страну и наполнил ее автомагистралями и аэропортами и сделал Германию первой экономической державой в мире», - добавил Торрес во время состоявшегося в четверг децентрализованного совета министров в городе Уанкайо, к которому позже присоединился Кастильо.

Спорная речь Анибала Торреса в Уанкайо | ВИДЕО: Canal N

Профессор латиноамериканских исследований Университета Джорджа Мейсона доктор Джо-Мари Берт высказался, присоединившись к абсолютному неприятию политиков, историков и населения в целом.

«И когда вы думали, что ситуация в Перу не может стать более сюрреалистичной, премьер-министр называет Муссолини и Гитлера моделями развития инфраструктуры. Они особенно хороши в строительстве поездов, которые перевозили миллионы на смерть в лагерях смерти», - сообщил он в Twitter.

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

Посольства Германии и Израиля в Лиме также высказались и отвергли претензии Торреса, который должен был выйти и извиниться спустя несколько часов.

«Гитлер был фашистским диктатором и диктатором геноцида, во имя которого была развязана самая страшная война всех времен из Германии и был совершен геноцид 6 миллионов евреев. Столкнувшись с этим сценарием, Гитлер не является подходящей ссылкой в качестве примера», - заявила германская делегация на своей странице в Facebook.

В посольстве Израиля заявили, что режимы Муссолини и Гитлера не являются примером процветания или прогресса.

«Мы сожалеем, что в перуанском политическом дискурсе упоминаются такие слова, как Гитлер и Муссолини, как пример процветания. Режимы смерти и террора не могут быть признаком прогресса», - поделился он в своем аккаунте в Twitter.

Спустя несколько часов, на закрытии заседания кабинета министров и в присутствии Кастильо, Торрес снова извинился: «Перед послом Израиля, если я его обидел, я извиняюсь и мы поговорим лично».

«Если бы мы привели пример прогресса Германии на дорогах сообщения, то это реальный факт. Это не значит, что Адольфа Гитлера не считают великим преступником», - добавил он.

Такие газеты, как The Guardian и The Washington Post, также воспроизвели эти прискорбные заявления.

«Восхваление премьер-министром Перу Гитлера вызывает волну протестов», — сообщает The Guardian на своем сайте. Со своей стороны, газета The Washington Post заявляет на своем портале: «Премьер-министр Перу приводит Гитлера в качестве модели, вызывает возмущение».

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

Глава Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва с возмущением написала в Твиттере, что «слова премьер-министра Анибала Торреса, восхваляющие геноцида Гитлера, оскорбили тысячи перуанцев».

«Жаль, что премьер-министр Анибал Торрес приводит в пример фашиста и геноцида, такого как Гитлер, теперь мы понимаем, откуда берутся ошибочные меры [правительства], такие как неудачный дневной «комендантский час», введенный во вторник в Лиме», - заявил правящий законодатель Алекс Флорес в той же социальной сети.

«Мы бы предпочли, чтобы он не касался заслуг Гитлера. Это нонсенс, который оскорбляет шесть миллионов жертв геноцида евреев», — заявил утренний ведущий канала и радиостанции RPP Фернандо Карвалло.

Это не первый случай за два месяца пребывания в должности, когда 79-летний адвокат Торрес упоминает Гитлера, поскольку в марте он сравнил заключенного бывшего президента Альберто Фухимори с нацистским вождем, заявив, что «никого не судят за его хорошие дела, его судят за его плохие поступки».

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