Депутат Морены Марисоль Гарсия оскорбила законодателей PAN

Заместитель Морены Марисоль Гарсия Сегура, известная как Марисоль Газе, снова снялась в скандале, оскорбив оппозиционных законодателей Партия национального действия (ПНД) на пленарном заседании Палаты депутатов. Гарсия Сегура произнес оскорбление «pendej*s», когда микрофоны на трибуне были включены, после того как его коллега Мария дель Росарио Рейес Силва попросила совет директоров восполнить время, когда заседали законодатели PAN.

Федеральный депутат сопровождал Рейеса Сильву, чтобы выдвинуть инициативу по предоставлению помощи переводчика представителям коренных народов, задержанным в случае задержания на месте преступления. Когда панисты отпраздновали вмешательство конгрессмена Маргариты Завалы и вернулись на свои места, Газе сначала показал депутатам большие пальцы вверх, но затем начал смеяться с окружающими его женщинами, и именно тогда он произнес оскорбление.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

«Те, что в синем», «посмотрите на них» — это выражения, которые депутаты сделали перед открытым микрофоном в галерее. «Мы должны дать достоинство Дому», - смеется он, за которым следует «Pendej*s». На то, что было услышано позже: «Рейес Силва просит немного молчания и уважения в этой палате, чтобы депутаты могли занять свои места, чтобы мы могли с уважением отнестись к их инициативе», Карла Юрици Алмазан, нынешний президент Совета директоров.

Однако Марисоль Газе не в первый раз оказывается вовлеченной в скандал такого рода, потому что в ноябре прошлого года она показала плакат со словом» culer*» перредисту Ольге Прикли Лайт. Это произошло потому, что Эспиноса продемонстрировала свое несогласие с теми женщинами в Морене, которые не одобрили больший бюджет на гендерные вопросы и не высказались в пользу законного прерывания беременности. То, что сделал Газе, было отвергнуто сотнями пользователей Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

«Я бы предпочла быть женщиной левого толка в PRD, чем быть овцей за гусем», — говорит Эспиноза. На что Газе ответил оскорблением, написанным на доске, которую он поднял, чтобы все присутствующие могли наблюдать за ним.

Об этом сенатор Кении Лопес Рабадан прокомментировал в Twitter: Одна из актрис @lasreinaschulas является заместителем Брюнетки. Ее зовут @marisolgase и сегодня она так сослалась на коллегу-депутата. У нас будут разногласия по поводу страны и ее решений. НО НЕОБХОДИМО УВАЖЕНИЕ И НЕНАПАДЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ, ДЕПУТАТ. Не так», в дополнение к прикреплению фотографии Газе к плакату.

Точно так же бывший президент Мексиканской Республики Фелипе Кальдерон Инохоса написал в своем Twitter: «Основание, с которым действуют заместители Морены, не совпадение. Он реагирует на поляризацию, посеянную после утренних конференций. Но кое-что другое: их лидеры, как в палате, так и сам президент Лопес Обрадор могли призвать их к порядку и побудить к уважению. Они этого не делают!»

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

С другой стороны, сенатор Читлалли Эрнандес Мора прокомментировал в твите: «Представитель Марисоль Гасе честна; те, кто разграбил эту страну и выиграл от политики моче, пугаются ее широкого использования языка. Они всегда будут лицемерами и двусторонними. Бойтесь тех времен, когда Палата была добычей депутатов».

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