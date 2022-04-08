Миллионеры должны обыграть La Equidad в эту пятницу, если он хочет обеспечить себе место в следующем этапе чемпионата Колумбии

С поражением в прошлый день Мильонариос потерял вершину турнира, который теперь принадлежит Atlético Nacional, после его победы над «Патриотасом» в качестве гостя. Тем временем «Экидад» сравнял свой предыдущий матч с «Депортиво Кали» со счетом 0:0. Блюз и Зеленая столица встретятся в эту пятницу, 8, в 8:00 вечера. Матч, соответствующий 15-й дате Лиги Betplay 2022 года, будет сыгран на стадионе Немесио Камачо Эль Кампин.
Мильонариос не хочет жалеть об очередном падении: 2:3 завершили матч против Америки де Кали. В предыдущие четыре дня его результаты были разными: он выиграл три матча и проиграл упомянутый зеленой команде. Со своей стороны, La Equidad в последних сыгранных матчах одержала победу и три ничьи.
Последние пять раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали две победы, столько же для команды, которая будет выступать в качестве гостя. Всего в одном матче они равномерно финишировали на табло.
ФК Мильонариос находится на третьем месте и имеет 29 очков (9 PG - 2 PE - 3 PP), поэтому победа обеспечит его участие в финале чемпионата хоум-ран. В то время как La Equidad добавил 19 единиц и находится на десятом месте в турнире (4 PG - 7 PE - 3 PP), поэтому он начинает исчерпывать запас проигрышей, чтобы перейти в следующий раунд турнира.
Спортс Толима-Голден Иглз
День: 09/04
Время: 16:05
Стадион: Стадион Мануэль Мурильо Торо
Трансмиссия: победа/победа +
Унион Магдалена-Патриотас Бояка
День: 09/04
Время: 18:10
Стадион: стадион Сьерра-Невада
Трансмиссия: победа/победа +
Кали-младший
День: 09/04
Время: 20:15
Стадион: Спортивный стадион Кали
Коробка передач: Win+
Независимый от окружающей среды Санта-Фе
День: 10/04
Время: 15:00
Стадион: Стадион Полидепортиво Сур
Коробка передач: Win+
Атлетико Насьонал-Америка де Кали
День: 10/04
Время: 17:30
Стадион: Стадион Атанасио Хирардот
Коробка передач: Win+
Нефтяной независимый альянс
День: 10/04 Время: 19:35
Стадион: Стадион Даниэль Вилла Сапата
Коробка передач: Win+
Ягуары из Кордовы Онсе Калдас
День: 11/04
Время: 17:30
Стадион: Футбольный стадион Жарагуай-де-Монтерия
Трансмиссия: победа/победа +
Спортс Пасто-Депортиво Перейра
День: 11/04
Время: 19:40
Стадион: стадион департамента Либертад
Трансмиссия: победа/победа +
Атлетико Букараманга-Кортулуа
День: 12/04
Время: 19:40
Стадион: Стадион Альфонсо Лопеса
Трансмиссия: победа/победа +
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: