Миллионеры должны обыграть La Equidad в эту пятницу, если он хочет обеспечить себе место в следующем этапе чемпионата Колумбии

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

С поражением в прошлый день Мильонариос потерял вершину турнира, который теперь принадлежит Atlético Nacional, после его победы над «Патриотасом» в качестве гостя. Тем временем «Экидад» сравнял свой предыдущий матч с «Депортиво Кали» со счетом 0:0. Блюз и Зеленая столица встретятся в эту пятницу, 8, в 8:00 вечера. Матч, соответствующий 15-й дате Лиги Betplay 2022 года, будет сыгран на стадионе Немесио Камачо Эль Кампин.

Мильонариос не хочет жалеть об очередном падении: 2:3 завершили матч против Америки де Кали. В предыдущие четыре дня его результаты были разными: он выиграл три матча и проиграл упомянутый зеленой команде. Со своей стороны, La Equidad в последних сыгранных матчах одержала победу и три ничьи.

Последние пять раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали две победы, столько же для команды, которая будет выступать в качестве гостя. Всего в одном матче они равномерно финишировали на табло.

ФК Мильонариос находится на третьем месте и имеет 29 очков (9 PG - 2 PE - 3 PP), поэтому победа обеспечит его участие в финале чемпионата хоум-ран. В то время как La Equidad добавил 19 единиц и находится на десятом месте в турнире (4 PG - 7 PE - 3 PP), поэтому он начинает исчерпывать запас проигрышей, чтобы перейти в следующий раунд турнира.

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