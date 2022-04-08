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Россия

«Mexicanizaron» на Coldplay с забавными вирусными мемами: «Вы можете подать заявку сейчас»

Участники британской группы уже пару недель находятся в нашей стране для своего мирового тура Music Of The Spheres.

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Coldplay, группа из Соединенного Королевства, которая приехала в Мексику, чтобы предложить отличные шоу, уже гораздо больше, чем поп-рок-группа, теперь они стали одним из самых публикуемых мемов того времени, сделав их полностью мексиканскими.

Coldplay провела почти 14 дней со своими ночами в Мексике из-за своего последнего мирового тура Music Of The Spheres, который прошел по трем штатам Республики с конца марта 2022 года и до сих пор.

В Мексике он стартовал 25 и 26 марта на стадионе BBVA в Монтеррее в Нуэво-Леоне, который был полностью распродан. В них, как и во всем туре, их сопровождала Карла Моррисон, мексиканская артистка в качестве первого акта.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Дата последовала на стадионе Akron в Гвадалахаре 29 марта, а затем они открыли три исторических концерта в Соль-форум Автодрома Херманоса Родригеса в Мехико. Были выбраны даты 3, 4, 6 и до 7 апреля 2022 года. Все локации были проданы.

Доподлинно неизвестно, находятся ли они все еще в Мексике, но через две недели, возможно, больше, если они прибыли раньше, на мексиканскую территорию, фанаты могут предположить, что они переняли различные взгляды, трюки или секреты, которые можно увидеть только в этой стране.

Это сразу же стало трендом Twitter, в котором члены Coldplay были вовлечены в повседневные жизненные ситуации в главных столицах страны, в которых они причудливо шли вперед.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Они были одними из лучших, и они даже добавили монтажи в изображение:

Ребята из Coldplay так долго были в Мексике, что со своими очками забрали свой домик Инфонавит.

Те из Coldplay пробыли в Мексике так долго, что уже отправились в Тепис за своей соответствующей Ликуачелой.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что если вы пожелаете им доброе утро, они ответят вам «днем, сейчас».

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что уже говорят: «Вот ваш дядя», когда аудиоинженер приезжает поприветствовать их.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что даже говорят «нет, спасибо», когда их просят о подаянии.

Coldplay уже имеют право на участие в консультациях сотрудников избирательных участков.

Те из Coldplay пробыли в Мексике так долго, что уже заказывают кукурузу с перцем чили, от которого она чешется.

Те из Coldplay теперь могут баллотироваться в депутаты /они уже могут голосовать за отмену мандата/угадать, кто будет баллотироваться.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что уже положили ведра, полные цемента, чтобы освободить парковочное место, когда вернутся с концерта.

Люди из Coldplay так долго находятся в Мексике, уже имеют эту (марку вакцины) на руке.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Это был не единственный мем, в котором они участвовали. В очередной раз имя Альфредо Адаме возглавило комические тенденции в Мексике, поскольку тот, кто был кандидатом в федеральные депутаты, снова снялся в публичной драке. Как и ожидалось, борьба стала вирусной в социальных сетях, и в адрес актера были развязаны всевозможные насмешки и мемы.

Одним из последних, ставших трендом, стало видео, снятое пользователем, в котором, помимо замедленного и обратного снимка боя, это было в сопровождении музыки Coldplay.

Издание быстро стало вирусным и вызвало тысячи откликов, объединив две актуальные темы и объединив их в комедийное видео, где мы также можем подробно увидеть, как Адаме споткнулась о стулья и упала на землю.

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