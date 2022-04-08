«Mexicanizaron» на Coldplay с забавными вирусными мемами: «Вы можете подать заявку сейчас»

Coldplay, группа из Соединенного Королевства, которая приехала в Мексику, чтобы предложить отличные шоу, уже гораздо больше, чем поп-рок-группа, теперь они стали одним из самых публикуемых мемов того времени, сделав их полностью мексиканскими.

Coldplay провела почти 14 дней со своими ночами в Мексике из-за своего последнего мирового тура Music Of The Spheres, который прошел по трем штатам Республики с конца марта 2022 года и до сих пор.

В Мексике он стартовал 25 и 26 марта на стадионе BBVA в Монтеррее в Нуэво-Леоне, который был полностью распродан. В них, как и во всем туре, их сопровождала Карла Моррисон, мексиканская артистка в качестве первого акта.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Дата последовала на стадионе Akron в Гвадалахаре 29 марта, а затем они открыли три исторических концерта в Соль-форум Автодрома Херманоса Родригеса в Мехико. Были выбраны даты 3, 4, 6 и до 7 апреля 2022 года. Все локации были проданы.

Доподлинно неизвестно, находятся ли они все еще в Мексике, но через две недели, возможно, больше, если они прибыли раньше, на мексиканскую территорию, фанаты могут предположить, что они переняли различные взгляды, трюки или секреты, которые можно увидеть только в этой стране.

Это сразу же стало трендом Twitter, в котором члены Coldplay были вовлечены в повседневные жизненные ситуации в главных столицах страны, в которых они причудливо шли вперед.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Они были одними из лучших, и они даже добавили монтажи в изображение:

Ребята из Coldplay так долго были в Мексике, что со своими очками забрали свой домик Инфонавит.

Те из Coldplay пробыли в Мексике так долго, что уже отправились в Тепис за своей соответствующей Ликуачелой.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что если вы пожелаете им доброе утро, они ответят вам «днем, сейчас».

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что уже говорят: «Вот ваш дядя», когда аудиоинженер приезжает поприветствовать их.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что даже говорят «нет, спасибо», когда их просят о подаянии.

Coldplay уже имеют право на участие в консультациях сотрудников избирательных участков.

Те из Coldplay пробыли в Мексике так долго, что уже заказывают кукурузу с перцем чили, от которого она чешется.

Те из Coldplay теперь могут баллотироваться в депутаты /они уже могут голосовать за отмену мандата/угадать, кто будет баллотироваться.

Люди из Coldplay так долго были в Мексике, что уже положили ведра, полные цемента, чтобы освободить парковочное место, когда вернутся с концерта.

Люди из Coldplay так долго находятся в Мексике, уже имеют эту (марку вакцины) на руке.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Это был не единственный мем, в котором они участвовали. В очередной раз имя Альфредо Адаме возглавило комические тенденции в Мексике, поскольку тот, кто был кандидатом в федеральные депутаты, снова снялся в публичной драке. Как и ожидалось, борьба стала вирусной в социальных сетях, и в адрес актера были развязаны всевозможные насмешки и мемы.

Одним из последних, ставших трендом, стало видео, снятое пользователем, в котором, помимо замедленного и обратного снимка боя, это было в сопровождении музыки Coldplay.

Издание быстро стало вирусным и вызвало тысячи откликов, объединив две актуальные темы и объединив их в комедийное видео, где мы также можем подробно увидеть, как Адаме споткнулась о стулья и упала на землю.

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