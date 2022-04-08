Мартин Либерман отреагировал на похвалу Анибала Торреса Адольфа Гитлера: грубый и невежественный!

Глава PCM Анибал Торрес участвует в полемике — до такой степени, что они просят его отъезд — большого сектора перуанского гражданства и международного за его комментарии, в которых он восхвалял нацистский геноцид Адольфа Гитлера ставя его хорошим примером управления при строительстве автомагистралей в Германии в первые годы его пребывания в должности, в 1930-е годы.

«Однажды Адольф Гитлер посещает северную Италию, а Муссолини показывает ему автомагистраль, построенную из Милана. Гитлер увидел это, он отправился в свою страну и заполнил ее автомагистралями, аэропортами и сделал ее первой экономической державой в мире», - сказал премьер, хотя его версия неточна, поскольку Конрад Аденауэр, который был мэром Кельна (1917-1933), предложил построить несколько автомагистралей . События, о которых говорил премьер, произошли во время децентрализованного совета министров, который проходил в районе Хунин.

Хотя позже он попытался отступить и «прояснить», что имел в виду, его высказывания уже являются частью широко распространенной критики. Помимо заявлений посольств Израиля и Германии, к критике присоединился спортивный комментатор. Это Мартин Либерман, спортивный журналист из Аргентины, который написал сильные слова в адрес перуанского премьера в своем официальном аккаунте в Twitter: «Грубый и невежественный!» .

Заявление журналиста уже стало вирусным в его официальном аккаунте, набрав более тысячи лайков и комментариев, в которых они подтверждают его личное мнение против заявлений Анибала Торреса. Некоторые называют это «международным затруднением».

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

БОЛЬШЕ СПОРОВ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Вчера утром в интервью на Blu Radio в Колумбии адвокат также назвал прессу «переворотом» и предсказал, что мы будем присутствовать последние дни работы правительства Педро Кастильо, хотя глава государства ничего не упомянул о какой-либо отставке со своего поста.

«Что ж, в Перу возможно все. Еще раз повторяю, что в стране нет ничего нового. За пять лет у нас было пять президентов и три конгресса. Мы пытаемся преодолеть, мы пытаемся вести диалог с другой стороной, но противоположная сторона смотрит только на их интересы, которые являются монополиями и олигополиями», - сказал он радиостанции.

Это распространило слух о том, что он подал заявление об отставке с поста, новость, которую он опроверг на пресс-конференции во второй половине дня. Однако еще одно замечание премьера не пошло на пользу внутреннему сектору. Оказывается, Торрес критиковал работу и обучение перуанской национальной полиции, назвав ее «недостаточной».

«Надо признать, что наша полиция не существует в достаточном количестве. С другой стороны, его подготовка, мы тоже это признаем, недостаточна», - сказал он. «Я просто привожу один пример, СМИ также видели здесь за рубежом, что семь полицейских не могут арестовать одного человека», - добавил он.

Реакция была быстрой, и действующий президент Mininter Альфонсо Чаварри ответил на критику Торреса в адрес АЭС. Я не согласна с этим. Не соглашусь. В Перу демократия, и все говорят, что думают, и я скажу вам, что я не согласен с этой позицией, потому что я знаю национальную полицию на заднем плане. Это историческое учреждение с великими профессионалами и людьми, учреждение, которое в то время, что Перу спасло его», - сказал он в начале своего выступления.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ