Ланус занял первое место в Кубке Судамерикана против Метрополитанос де Венесуэла

На Олимпиаде в Каракасе нерегулярный Ланус пытается поднять голову в дебюте в группе А Кубка Южной Америки. Он начинает свое путешествие с посещения митрополитов Венесуэлы. Судья — бразилец Флавио Де Соуза и телевиса ESPN.

El Granate, который смог выиграть этот турнир в 2013 году и стать финалистом в 2020 году, не справляется с этим обязательством в самый лучший момент. Он выиграл только в 2 из своих последних 15 презентаций и находится на последней позиции в Зоне 2 Кубка Лиги, имея всего шесть юнитов, 9 лидеров Эстудиантес, Тигре и Бока.

Местные жители, которые согласились на этот случай после победы над Estudiantes de Mérida 6-0 в мире, являются одним из главных аниматоров венесуэльского турнира, появившись на третьем месте с 10 единицами, на три меньше, чем у Депортиво Тачира, и на четыре от лидера Депортиво Ла Гуайра.

Этот клуб, основанный в 2012 году, второй раз участвует в Кубке Южной Америки и проходит матч 0:0 против Карабобо в местном турнире.

Формации:

Митрополиты: Джанкарло Скьявоне, Хефре Варгас, Андрес Ферро, Стивен Пабон и Нестор Кова, Кристиан Ларотонда и Уолтер Араужо, Дарвин Гомес, Карлос Соса, Робинсон Флорес и Марко Бустильо. DT: Хосе Мария Морр.

Ланус: Фернандо Монетти; Брайан Агирре, Йонатан Кабрал, Матиас Перес и Александро Бернабей; Томас Бельмонте, Максимилиан Гонсалес, Диего Валери, Игнасио Малькорра; Хосе Санд и Хосе Лопес. DT: Хорхе Альмирон.

Стадион: Олимпийский Каракас

Судья: Флавио Де Соуза (Бразилия)

Хора: 21.30

Телевидение: ESPN

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