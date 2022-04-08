Хорхе Монтойя делает mea culpa: «Я в конгрессе, потому что за меня проголосовали люди, живущие по всему городу»

Хорхе Монтойя решил пойти на фронт и принести свои извинения, после того как вылил несколько сомнительных выражений о людях, которые живут по всему городу. Как известно, конгрессмен Народного обновления поддержал введенную президентом Педро Кастильо меру, предусматривавшую введение комендантского часа в течение 5 апреля, который уже располагал информацией о том, что группа людей «спустится с холмов», чтобы разграбить Лиму.

«Мера очень жесткая, очень радикальная, и это было потому, что информация, которая доступна, если она не дошла до моих ушей, заключается в том, что сегодня они планировали разграбить Лиму, спуститься с холмов, чтобы разграбить город не только здесь, но и в разных частях страны, но столица является символическим местом и он должен быть защищен», - сказал он СМИ, вне Конгресса Республики.

«Это не лучшее время, чтобы дать его, равно как и то, как ему было дано лучшее, но я думаю, что меры такого характера или аналогичные этому должны быть приняты для того, чтобы контролировать народное переполнение», - добавил он.

Учитывая это, в этот четверг он решил снять видео и поделиться им в своих социальных сетях, извинившись за эти выражения, которые подверглись резкой критике.

Конгрессмен сделал mea culpa и вышел извиниться после неудачных выражений.

«Дорогие соотечественники, 5 апреля, когда я прибыл на съезд, я сделал несколько неудачных заявлений, чтобы попытаться сообщить, что я собираюсь увидеть возможные беспорядки в городе Лима, и я упомянул, что люди собираются спуститься с холмов. Это выражение было неправильно истолковано, я не собирался никого обидеть. Приношу извинения за это. Я участвую в конгрессе, потому что получил голоса от вас, от людей, которые живут в окрестностях города в Сан-Хуан-де-Луриганчо, на Вилья-дель-Триунфо-ин-Комас, в Сан-Мартин-де-Поррес. Я хочу извиниться перед вами, если я заставил вас плохо относиться к моим выражениям », - сказал он.

«Мы поддерживали и продвигали все инициативы, чтобы бросить вызов и осудить непрезентабельных министров, назначенных этим правительством. Как коллегия и лично мы продвигаем вакансию президента, потому что это единственный выход из кризиса, порожденного президентом Кастильо. Мы никогда не откажемся от своего принципа, защищая демократию и свою родину и отнимая ее у радикальных и устаревших экстремизмов, которые управляют нами сегодня», - добавил он.

В заключение он заверил, что привержен борьбе за справедливые дела и защите тех, кто больше всего в этом нуждается.

«Мы привержены и останемся перед всеми перуанцами. Мы всегда будем защищать права беднейших и наиболее уязвимых, тех, кто законно требует немедленного присутствия государства. Моя борьба и жертвы со времени Конгресса посвящены соотечественникам, у которых меньше всего и которые заслуживают лучшего качества жизни , с ними это мое вечное обязательство. Да здравствует Перу!» , закончился.

МОНТОЙЯ ПОЛУЧИЛ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ФНП.

Поддержав несменяемость, поданную президентом Педро Кастильо, законодатель заверил, что обрабатывает информацию перуанской национальной полиции (НПП) о грабежах и насильственных действиях которые произошли в городе.

«Если все люди разгуливают по городу, невинные люди попадают в качестве побочного ущерба, и этого следует избегать. Эти решения никогда не будут оценены хорошими или плохими, пока они не закончатся. Когда они закончатся, вы можете проанализировать, хорошо это или плохо, а пока вы должны попытаться понять ситуацию, в которой находится страна. То, что они не лопнули магазин перед нами сейчас, не значит, что они не сделали этого за блоком и другие соседи пострадали от этого вопроса», - сказал он.

Конгрессмен заявил, что у него есть информация от полиции о том, что Лиму планируют разграбить сегодня. | ВИДЕО: Twitter

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ