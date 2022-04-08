Джо Байден заявил, что Россия совершила «ужасное зверство» в Краматорске

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден обвинил Россию в совершении «ужасного зверства» после По меньшей мере 50 человек, в том числе пятеро детей, погибли в пятницу в результате взрыва бомбы на железнодорожном вокзале в восточноукраинском городе Краматорск.

« Нападение на украинскую станцию — это новое ужасное злодеяние, совершенное Россией, затрагивающее мирных жителей, которые пытались выбраться и уцелеть », — заявил президент в Twitter.

Нападение сегодня на железнодорожный вокзал в городе Краматорск на Донбассе, контролируемом украинской армией, с участием почти 4000 мирных жителей, которые хотели бежать из региона, убили по меньшей мере 50 человек и ранили 87 человек, и это массовое убийство, которое Киев приписывает российским войскам.

Глава Донецкого областного военного управления Павел Кириленко отметил, что среди погибших пятеро детей.

К настоящему времени 98 человек были переведены в больницы, в том числе 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из этих граждан скончались в больнице и 38 на станции, сказал он.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, на момент ракетного удара «население эвакуировалось, и на станции находилось почти 4000 гражданских лиц, в основном женщины и дети».

Согласно фотографиям и видео, опубликованным местными властями и государственной железнодорожной транспортной компанией Украины «Укрзализныця», безжизненные тела видны перед станцией и рядом с платформой среди пятен крови, чемоданов, рюкзаков, мягких игрушек и тележек для покупок.

«Негуманные россияне не отказываются от своих методов. Не имея сил и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично истребляют мирных жителей», — заявил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

«Так Россия пришла защищать Донбасс, свой способ понимания защиты русскоязычного населения», - также сказал он финскому парламенту.

Нападение произошло как раз в тот момент, когда местные власти призвали жителей региона как можно скорее покинуть восток страны перед лицом окончательного наступления России, которое, по мнению Киева, произойдет через несколько дней через Донбасс.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

Unicef сегодня поставил в Краматорск медицинское оборудование и товары для экстренной помощи, чтобы отреагировать на «быстрое ухудшение» ситуации в восточных регионах страны. Когда произошло нападение, команда находилась всего в километре от железнодорожного вокзала.

Краматорск является главной военной базой украинской армии в регионе и ключевым вместе с городом Изюм (Харьков), который она уже контролирует, и Славянском в российской стратегии захвата всего Донбасса.

Именно вдоль этой оси, которая начинается в осажденном Харькове, российские войска хотят продвинуться на юг и окружить украинские войска к северу от Донецка.

«Российские нацисты обстреляли ракетами «Точка-У» железнодорожный вокзал Краматорска, откуда организованно отправляются эвакуационные поезда в более безопасные места Украины», — сказал Кириленко.

«Для них жизнь людей - это просто разменная монета и инструмент для достижения своих циничных целей», - сказал он.

По словам президента украинской государственной железнодорожной транспортной компании «Укрзализныця» Александра Камышина, на станцию попали две ракеты.

Согласно фотографии, опубликованной Камышиным в Telegram, с одной стороны была написана «za detéi» (детьми), одна из предполагаемых ракет, использованных в этой бойне.

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