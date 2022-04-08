«Он отправится в мусорное ведро»: Сантьяго Крил выступил против закона AMLO об электричестве

Депутат Партии национального действия (PAN) Сантьяго Крил Миранда высказался против решения министров Верховного суда (SCJN) после того, как они объявили закон об электроэнергетике конституционным.

Это решение было принято после того, как они отметили, что это неконституционный проект, поскольку он нарушает международные договоры.

Однако во второй половине этого четверга, 7 апреля, после обсуждения одиннадцатью министрами Верховного суда не было достигнуто голосов, чтобы объявить его неконституционным, поскольку было подано всего 7 голосов, и еще один был необходим для признания неконституционности.

Остальные четыре, Лоретта Ортис, Жасмин Эскивель, Альфредо Гутьеррес Ортис Мена и председательствующий министр Артуро Сальдивар, проголосовали за LIE.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

После этого решения и посланий, поздравляющих с решением SCJN нескольких чиновников, пианист Сантьяго Крил отказался от этого, поскольку было отмечено, что его конституционность была одобрена.

«Закон @lopezobrador_ об электричестве не был признан конституционным. Напротив, большинство министров проголосовали за их неконституционность», — написала вице-президент Палаты депутатов.

Он добавил, что в конце концов «именно окружные судьи и коллегиальные суды и в конце концов снова SCJN разрешат ее очевидную неконституционность».

Наконец, он добавил, что они должны продолжать «вместе бороться за Мексику. В предстоящий вторник AMLO потерпит новое поражение, когда конституционная реформа не будет одобрена, а его электрическая схема отправится в мусорную корзину», - заявила паниста.

Точно так же пианистка Маргарита Завала потрясла главу правительства Клаудию Шейнбаум в социальных сетях, когда заверила, что SCJN объявила LIE конституционной.

Бывшая первая леди утверждала, что на самом деле «не понимала, за что проголосовали», и каталогизировала закон AMLO как и отметил, что на самом деле он не был проголосован за его конституционность, что в любом случае «большинство заявило, что это неконституционно. Спросите 4 представленных министров».

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Следует отметить, что PAN был одним из главных противников ЛЖИ и энергетической реформы Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), поскольку они указали, что в обоих случаях наблюдается большой спад в энергетике, поскольку они не делают скачок к инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Аналогичным образом, в конце марта комитет бело-голубой партии провел встречу с послом США Кеном Салазаром для обсуждения вопросов безопасности, а также экономических вопросов.

Эту делегацию возглавлял национальный президент PAN Марко Кортес, который неоднократно высказывался против «Электричества» Реформа. Кроме того, Кен Салазар опубликовал письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу одобрения ЛЖИ.

Аналогичным образом, Мексиканский институт конкурентоспособности AC (Imco) осудил решение закона, который приносит пользу федеральному Комиссия по электроэнергии (CFE) для производства энергии, поскольку это окажет негативное влияние на страну, не поощряя иностранные инвестиции.

Институт также заверил, что «основными проигравшими от реформы являются электростанции возобновляемой и чистой энергии».

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