НИС распорядился удалить пятна от PAN и MC за клеветнические выражения в Тамаулипасе и Агуаскальентесе

В соответствии с постановлением Избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) Национальный избирательный институт (НИС) принял меры предосторожности, чтобы отозвать две рекламные меры: одну от Гражданского движения (MC) и другую от Партии национального действия (PAN).
Согласно заявлению автономного органа, в обоих случаях рекламные акции будут отозваны, поскольку они содержат такие клеветнические преступления, а в одном из них - обвинения в преступлении или ложном действии.
В первом случае ПАН осудила MC за клевету в результате распространения рекламного ролика под названием «Контрасте Агуаскальентес» в его версии для радио и телевидения в ущерб бело-голубому кандидату на пост губернатора образования Марии Терезы Хименес.
Эта жалоба была проанализирована Комиссией по жалобам и жалобам НСИ, которая признала ее неприемлемой. Однако Высшая палата TEPJF отозвала соглашение о нецелесообразности, утверждая, что «существует риск, который выходит за рамки большего ущемления права или существенного принципа в избирательных вопросах».
Это «должно быть защищено, чтобы избежать заявлений, которые могут негативно повлиять на свободное и информированное голосование», поскольку объявление включало следующую фразу: «Если именно так она украла пост мэра, представьте себя губернатором», что предварительно составляет обвинение в преступлении или ложном акте против кандидата от PAN.
Поэтому MC должна отозвать эту рекламную акцию в течение 12 часов и заменить ее общим материалом. Между тем, НИС сделает соответствующие действия, проинформировав концессионеров, которые не распространяют рекламную кампанию, через Управление Исполнительного директората прерогатив и политических партий.
С другой стороны, в штате Тамаулипас ПАН было приказано снять рекламную кампанию, на этот раз за клеветнические высказывания в адрес нескольких должностных лиц, принадлежащих к партии «Национальное движение за возрождение» (Морена).
Эта жалоба была подана заместителем Морены Эразмо Гонсалесом Робледо в связи с предполагаемой клеветой в рекламных акциях CAM TAM S1 и CAM TAM S2, в которых говорится, что депутат и другие партийные персонажи связаны с незаконным оборотом наркотиков и являются частью организованной преступности.
Среди фраз: «они являются частью организованной преступности» или «Им платили за политическую карьеру, использовали свои частные самолеты, роскошные бронированные фургоны и многое другое».
Члены Комиссии определили, что требуемые меры предосторожности должны быть приняты, поскольку вышеупомянутые фразы не охватывают свободу выражения мнений и право на информацию, поскольку «они могут представлять собой обвинение в преступлении или ложном действии против» депутата» без минимальной правдивости в отношении фактов, которые позволили бы поддержать эти утверждения».
Поэтому PAN было предписано заменить рекламный материал общим или резервным материалом для контента CAM TAM S1 в своей телевизионной версии, в то время как Комиссия определила, что в CAM TAM S2 он содержит критические выражения мнения вещательной стороны относительно того, как Морена правительства развивались в регионе.
Таким образом, во второй рекламной кампании не было четко замечено обвинение в ложных фактах или преступлениях конкретному лицу.
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