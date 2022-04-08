В Медельине захватили подозреваемых убийц двух человек из сообщества ЛГБТИК+

Власти Медельина находятся в боевой готовности, потому что до сих пор в этом году шесть человек из сообщества ЛГБТИК+ были убиты в городе при странных обстоятельствах, что заставляет его думать, может ли он быть покровителем. По данным Генеральной прокуратуры, несколько тел были обнаружены связанными руками и ногами, с механическим удушьем и признаками насилия.

На сегодняшний день подтверждены убийства Хуана Данило Бедойи Романа, Сахмира Хавьера Гонсалеса Сармьенто, Хуана Давида Лопеса Альзате, Освальдо Адольфо Ботеро Хиральдо, Эрнана Масиаса Лопеса и Густаво Альберто Аранго Харамильо.

В большинстве случаев жертв вызывали через цифровые платформы, чтобы встретиться с людьми и, согласно первым расследованиям, договориться о случайных сексуальных контактах. Мэр Медельина Даниэль Кинтеро заявил, что платформа «Grindr» станет одним из приложений, используемых для поиска улик в этих преступлениях.

Во второй половине этого четверга, 7 апреля, следственный орган подтвердил поимку двух предполагаемых исполнителей убийств Освальдо Адольфо Ботеро и Густаво Альберто Аранго, которые произошли в ходе отдельных событий в январе и феврале этого года.

Ботеро Хиральдо, 45 лет, был найден безжизненным в квартире в районе Ла-Кастеллана 11 января, а 52-летний Аранго Харамильо был найден мертвым в гостиничном номере в центре города 1 февраля.

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Власти пока не обнародовали подробности этих захватов. По данным Секционной прокуратуры Медельина, были созданы совместные рабочие столы с судебной полицией CTI и полицией SIJIN Национальной полиции для ускорения следственных процессов по каждому из этих дел.

Генеральный прокурор страны Франсиско Барбоза Дельгадо подчеркнул, что «группа под руководством заместителя прокурора продвигается по следственной линии, которая рассматривает анализ дел в целом. В результате Секционное управление Медельина сформировало специальную целевую группу, которую будут поддерживать прокуроры, имеющие опыт в этом виде преступлений и работу с центральным уровнем прокуратуры», - сказал чиновник.

В связи с этим «факты расследуются с учетом сексуальной ориентации жертв и пытаются определить, было ли это связано с происхождением событий, не исключая других возможных мотивов», говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Чтобы прояснить эти факты, местные власти предложили вознаграждение в размере до 80 миллионов песо за информацию, ведущую к поимке виновных. Точно так же они предложили членам этого сообщества сообщать о любых событиях, которые могут угрожать их жизни или физической неприкосновенности.

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«Мы подтверждаем приглашение приехать и воспользоваться линией экстренной социальной помощи Medellín 123, Módulo Diverso, чтобы сообщать о любых действиях или ситуациях, которые угрожают жизни, целостности и безопасности ЛГБТИК+, а также линии, установленные Национальной полицией для распространения информации. связанных с убийствами этих граждан», — подчеркнули они.

По данным Управления омбудсмена, в период с 2020 по 2021 год в Колумбии было убито 98 представителей ЛГБТИК+. Большинство этих актов насилия было зарегистрировано в департаментах Карибского бассейна Колумбии (28 случаев), за которыми следуют Антиокия (15), Валье-дель-Каука (8), Кофейный регион (7) и в других районах страны в общей сложности 19 случаев.

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