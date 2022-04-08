Бывшие руководители Citi требуют 100 миллионов долларов США для крипто-хедж-фондов

(Bloomberg) — Три бывших руководителя Citigroup Inc., покинувшие банк в прошлом месяце, создали Motus Capital Management, фирму, которая стремится облегчить для состоятельных людей ставки на криптовалюты.

Алекс Криете, Грег Джиразоле и Фрэнк Кавалло хотят привлечь 100 миллионов долларов для пары активно управляемых хедж-фондов, которые будут сосредоточены на цифровых активах, заявили они в интервью. Каждый из них является партнером-основателем Motus, латинского термина, обозначающего слово «мотор».

«Клиенты жаждут возврата», - сказал Криете. «Они хотят разоблачения, но им трудно понять, что такое мошенничество и каковы реальные инвестиционные возможности».

Криете и Джирасоле произвели фурор в прошлом месяце, когда покинули Citigroup менее чем через год после того, как их выбрали для надзора за новой группой цифровых активов в подразделении по управлению капиталом гиганта Уолл-стрит. До этого Криете управлял 3 миллиардами долларов и 5 миллиардами долларов Girasole для частных банковских клиентов Citigroup. Кавалло недавно работал инвестиционным консультантом в Citigroup, где курировал активы на $8 млрд и занимал должности в подразделении компании по коммерческим и кросс-активам продаж.

Они заявили в интервью, что трое инвестируют собственные активы в фонды Motus. Средства не будут храниться самостоятельно, что означает, что они не будут контролировать закрытые ключи своих цифровых активов, и они будут ограничивать активы, которыми они владеют на биржах, в рамках своих усилий по соблюдению процедур должной осмотрительности с опытными инвесторами.

«Мы работаем с лучшими в своем классе поставщиками, чтобы соответствовать фидуциарным стандартам, которых ожидают наши клиенты», — говорит Джирасоле.

Компания

Motus, базирующаяся в Нью-Йорке, намерена предложить финансирование как для роста, так и для получения доходов. По словам Кавалло, фонд роста сосредоточится на инвестировании в токены с меньшей рыночной капитализацией, в которые более крупным фондам будет сложнее инвестировать.

«Мы думаем, что добрались до сути дела», - сказал он. «С такими активами, как биткойн и ETH, клиенты могут делать это самостоятельно. Им не нужно платить кому-то за покупку биткойнов».

Оригинальное примечание:

бывшие руководители Citi ищут 100 миллионов долларов для крипто-хедж-фондов

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