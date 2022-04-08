Министерство иностранных дел сослалось на Консультативную комиссию по международным отношениям для решения спора с Никарагуа

Конфликт с Никарагуа из-за территориальных частей моря в Карибском бассейне, из-за которого в 2013 году режим Даниэля Ортеги возбудил судебный процесс в Международном суде, который базируется в Гааге (Нидерланды), является основной причиной, по которой Министерство иностранных дел, также Министерство иностранных дел, а также министерство иностранных дел Колумбии запланировали встречу с Комитетом по иностранным делам на эту пятницу в 8 часов утра.

Следует помнить, что эта делегация состоит из конгрессменов вторых комитетов Палаты представителей и Сената, бывших президентов Колумбии и делегатов правительства.

Именно сенатор Антонио Сангино сообщил в различных СМИ страны об этой встрече, на которую возлагают довольно большие надежды.

«На этом заседании мы услышим о постановлении Международного Суда в Гааге относительно предполагаемых нарушений в Карибском море, которое соответствует иску Никарагуа против Колумбии. Мы надеемся, что это постановление не будет противоречить интересам нашей нации», — заявил конгрессмен в эфире радио La W.

По словам самого Сангино, также будет обсуждаться вопрос конфликта в Восточной Европе, где мировая дипломатия находится на грани.

«Мы узнаем позицию Колумбии в конфликте между Украиной и Россией. Мы также будем проинформированы об отношениях с Соединенными Штатами. Надеюсь, что бывшие президенты республики смогут присутствовать», — цитируют слова сенатора на радио Караколя.

В конце марта министерство иностранных дел сообщило, что уже назначена дата рассмотрения решения Международного Суда по двум искам, возбужденным Никарагуа и Колумбией.

Важно отметить, что вердикт Гаагского суда не повлечет за собой каких-либо изменений в картах двух стран, участвующих в судебном процессе, как это было сделано 19 ноября 2012 года.

В этом случае Колумбия сохранила суверенитет над материковой частью Сан-Андрес, Провиденсия и семь ключей, связанных с департаментом — Альбукерке, Бахо-Нуэво, Юго-Восток, Китасуэньо, Ронкадор, Серрана и Серранилья, — но потеряла значительную часть моря Никарагуа и сохранила только двенадцать морские мили воды, которая окружает их территории.

Находящееся на рассмотрении решение Гаагского суда связано с предполагаемыми нарушениями суверенных прав и морских пространств в Карибском море Колумбией, обвиняемых правительством Даниэля Ортеги с 2013 года.

Согласно Никарагуа, Национальный военно-морской флот Колумбии продолжает действовать в водах Карибского моря, которые больше не входят в его юрисдикцию. Кроме того, они говорят, что в издании Указа 1946 от 2013 года, который устанавливает целостную прилежащую зону архипелага, правительство Колумбии опускает изменения, которые должны были произойти на карте после вынесения постановления.

В ответ на это требование Колумбия подала в суд на центральноамериканскую страну. По данным министерства иностранных дел Колумбии, «Никарагуа нарушила права на кустарный промысел жителей архипелага, в частности общины Райсаль, на доступ к своим традиционным рыболовным берегам и управление ими».

Кроме того, в этой стране должен был быть издан указ, противоречащий международному праву и предусматривающий добавление еще большего количества морских районов, чем она уже выиграла в суде, в ущерб Колумбии.

Для разрешения этого спора Гаагский суд провел несколько устных слушаний — как очных, так и виртуальных — в период с 20 сентября по 1 октября прошлого года. От имени Колумбии, помимо адвокатов защиты, выступили вице-президент и министр иностранных дел Марта Люсия Рамирес, губернатор департамента Сан-Андрес и Провиденсия Эверт Хокинс Сьогрин, Национальный военно-морской флот и представитель общины Райзал Кент Фрэнсис Джеймс.

Группа, которая вмешалась в защиту Колумбии, отстаивала традиционные права на рыбный промысел общины райсал, чьи косяки выпадали за пределы 12 морских миль, предусмотренных в предыдущем постановлении, предполагаемое нарушение Никарагуа прав на Колумбию в отношении Карибского моря, защита суверенитета Колумбии, защита морской экосистемы и борьба с наркотиками.

Со своей стороны, режим Ортеги, как ожидается, представит любые имеющиеся у него доказательства предполагаемых нарушений морского пространства, совершенных Колумбией после вынесения судебного решения в ноябре 2012 года.





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