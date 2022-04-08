Elite на Netflix: как смотреть полные серии всех сезонов

Из-за отсутствия популярных актеров, таких как Дана Паола и Эстер Экспосито, популярный сериал Elite прибыла на платформу Netflix с пятым сезоном, который знакомит нас с новых членов Лас Энсинас. Хотя история радикально изменится, чтобы уступить место этим лицам, более чем ясно, что дикость и секреты объединят всех в новом графике производства.

Кто из актеров продолжит историю? Именно они приняли призыв сохранить жизнь своим персонажам: Омар (Омар Аюсо), Самуэль (Ицан Эскамилла), Ребека (Клаудия Салас), Кайетана (Джорджина Аморос), Филипп (Пол Гранч), Менсия (Мартина Каридди), Ари (Карла Диас) и Патрик (Ману Риос).

СОБРЕ ЭЛИТА 5

После катастрофической новогодней вечеринки Филиппа и побега Гусмана тайна смерти Армандо подвергает риску зарождающуюся любовь между Сэмюэлем и Ари. С другой стороны, Ребека начала путешествие, чтобы мотивировать своё самопознание, Омар делает всё возможное, чтобы оправиться от расставания с Андером.

К этому следует добавить появление Билала, который будет препятствовать его отношениям с Сэмюэлем. Признание Филиппа в оскорблениях, неконтролируемые приступы гнева Патрика, стремление Бенджамина отомстить, подарок, который Армандо подарил Менсии и который скрывает секрет, который может уничтожить «бенджаминов», пакт молчания между «Саму» и Ребекой, который быстро нарушит и принесет худшие последствия, краткое изложение списка печальных событий, которые будут пытаться объяснить в этом новом сезоне, доступном на Netflix.

ЭЛИТА: ЭПИЗОДЫ И МОРЯ

Эта оригинальная продукция потоковой платформы разделена на пять частей, кроме того, были добавлены короткие рассказы, показывающие параллельные истории некоторых персонажей, хотя не все из них являются частью актерского состава пятого сезона.

Сезон 1 (8 эпизодов)

Сезон 2 (8 эпизодов)

Сезон 3 (8 эпизодов)

Сезон 4 (8 эпизодов)

Короткие рассказы: Филипп Кэй Фелипе (3 части)

Рассказы: Сэмюэл Омар (3 части)

Короткие рассказы: Патрик (3 части)

Короткие рассказы: Андер Омар Алексис (3 части)

Короткие рассказы: Надя Гусман (3 части)

Короткие рассказы: Гусман Кайе Ребе (3 части)

Рассказы: Карла Сэмюэл (3 части)

"Élite" imágenes de la quinta temporada MATÍAS URIS/NETFLIX | MATÍAS URIS/NETFLIX

Сезон 5 (8 эпизодов)

1. Я убила его.

2. Все идет

3. Свяжи меня

4. Тело

5. Пожалуйста, скажите правду

6. Ты не купишь мою любовь

7. токсичные

8. На твоей стороне света и на моей

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ Я СМОГУ ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СЕРИАЛ?

Учитывая недавнюю премьеру Elite 5, поклонников сериалов, которые любят смотреть несколько постановок одновременно, можно заказать следующим образом. Чтобы не потерять нить сюжета, и если они планируют смотреть по одному эпизоду в день, вы можете пройти все сезоны всего за два месяца.

Конечно, если у вас есть свободное время, чтобы посвятить себя просмотру этой продукции Netflix, вы сможете добиться этого за меньшее время. Записано даже, что есть фанаты, которые закончили просмотр полных сериалов с более чем 3 сезонами всего за два дня.

Lucrecia (Foto: Twitter@PersonagTransei)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ДАНОЙ ПАОЛОЙ?

Если говорить о присутствиях, которые объединяют суть сериала, неизбежно не говоря уже о Лукреции, роли, которую сыграла мексиканская актриса Дана Паола. Хотя многие ожидали, что она будет углубленно развивать этого персонажа, певица приняла решение придать значение другим аспектам своей артистической карьеры.

В интервью для программы «El hormiguero» исполнитель прокомментировал: «Поскольку все начало развиваться, я сказал: «Я думаю, что впервые должен дать шанс своей музыке. Я начал писать хорошие песни, хотя мне было трудно признать, что они хорошие, что мне нужно оставаться в музыке. Пока я не понял, на что я способен, и мы начали понимать, что это такое, поэтому мне пришлось сказать «нет» Elite 4».

И да, он выполнил свою миссию, оставаясь активным в музыкальной индустрии, выпуская новые песни и распространяя свой голос на новые территории.