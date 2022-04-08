Пасха в Перу: проверьте цены на авиа и автобусные билеты на этот праздник

Пасхальный сезон в стране — одна из самых ожидаемых дат для перуанцев, которые начинают поездки во внутренние районы страны в рамках внутренний туризм. В настоящее время власти представили гибкие возможности, связанные с ограничениями на коронавирус. Так путешественники могут путешествовать на автобусе и/или самолете, чтобы насладиться культурой и гастрономией, которые предлагает каждый уголок Перу.

Если у вас есть сомнения по поводу чрезвычайного положения на национальной дорожной сети, этот указ не повлияет на землю транспортные компании или туристы, путешествующие по дорогам. По мнению PNP, эта мера не затронет людей, которые передвигаются и спокойно осматривают достопримечательности, поскольку она специально направлена на «людей, которые блокируют дороги и вызывают серьезное нарушение порядка».

Зная эту информацию, вы можете продолжить планирование своей поездки на Пасхальные каникулы 2022 года. Ниже мы приводим приблизительные цены на билеты на самолет и автобус, которые могут увеличиться из-за социальной ситуации в стране.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В КУСКО

Путешественники смогут найти билеты на автобус от 185 солей в рамках базовой услуги на человека. Если вы хотите путешествовать на самолете, вы найдете рейсы от 746 солей за секцию, что делает транзит напрямую без остановок. Поездка туда и обратно может стоить примерно 1500 подошв.

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ В АРЕКИПУ

В этом направлении, известном как Белый город, туристы найдут билеты на автобус от 135 солей с отправлением утром, днем и ночью. В случае авиарейсов вы можете выбрать вылет от 505 подошв или 136 долларов. Рекомендация: если вы совершаете какие-либо платежи в иностранной валюте, заранее проверьте обменный курс.

СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТОВ В АЯКУЧО

Это одно из исторических и религиозных мест, которые погружаются в религиозные праздники, которые проходят в апреле. На эти даты билет на землю может стоить 230 солей. Дешевый билет на самолет обойдется примерно в 510 подошв.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В ПУНО

Приблизительно за полтора часа пути вы сможете добраться до Хульяки авиарейсом, который будет стоить от 55 долларов, принимая в качестве ориентира присутствие «бюджетных» авиакомпаний в стране. В случае мобилизации по суше это будет стоить 190 солей в качестве базового тарифа. Обратите внимание, что для длительных поездок предлагаются специальные услуги, чтобы сделать ваш трансфер комфортным.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В ИКУ

Земля перуанского писко и вкусных вин приветствует вас на Пасху. Единственный подъездной путь — наземный, частный автомобиль или компания. Билет может стоить примерно 70 подошв. Большинство компаний имеют почасовое отправление, что упрощает доступ к месту.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В ТРУХИЛЬО И ПИУРУ

Чтобы попасть в оба пункта назначения, вы можете воспользоваться воздушным и наземным транспортом. Если вы хотите передвигаться на автобусе, в компаниях вы найдете билеты от 170 солей. В случае путешествия на самолете вы сможете рассмотреть варианты от 440 подошв. Поскольку это район с активной туристической активностью в течение всего года, цены растут в специальные даты.

СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТОВ В ИКИТОС

Чтобы добраться до Икитоса на самолете, мы можем найти рейсы от 64 долларов или 237 подошв. Могу ли я путешествовать по суше? Ответ — нет. Это город, в котором нет наземного сообщения в Перу, поэтому добраться туда можно только по воздуху или по реке. Например, в Куско можно найти стыковочные рейсы.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В ПУКАЛЬПУ

Чтобы добраться до этого места в перуанских джунглях, нам пришлось бы заплатить за перелет по цене от 203 солей. Если речь идет о суше, приблизительная стоимость на человека составляет 95 подошв. Чтобы найти больше вариантов, одна из альтернатив - наземный терминал Plaza Norte, который объединяет большое количество компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и посылок.

[Подробная информация соответствует анализу, проведенному редакцией Infobae Peru, взяв в качестве источников информации целевые страницы компаний, которые работают в стране для билетов на 1 человека]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

КОГДА ПРАЗДНИК ПАСХИ?

Согласно официальному календарю, который регулирует нашу страну, он отмечается как праздничный день в четверг 14 и пятницу 15 апреля. Исходя из предыдущих лет, эти нерабочие дни могут быть продлены до субботы 16 и воскресенья 17, чтобы перуанцы могли заниматься внутренним туризмом, одним из видов деятельности, наиболее пострадавших от пандемии в Перу с марта 2020 года.

РЕГИОНЫ, КОТОРЫЕ АКТИВИЗИРУЮТ ТУРИЗМ

Согласно официальному отчету Promperú, именно в этих регионах будет наблюдаться рост по сравнению с реактивацией после нескольких недель остановки из-за начала пандемии COVID-19 по всей стране.

75% Куско

Арекипа на 55%

50% Ика

Пуно на 50%

Лима на 35%

По данным Mincetur, по состоянию на январь 2022 года регионами, которые больше всего будут путешествовать в нашу страну, будут Северная Америка (37%), Южная Америка (35%) и Европа (23%).

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