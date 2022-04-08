Десятки людей погибли после нападения на эвакуационный центр в Украине

(Bloomberg) Десятки людей были убиты и ранены после того, как Россия разбомбила главный железнодорожный эвакуационный центр на восточном фланге контролируемой правительством территории в Киеве, сообщили в пятницу украинские официальные лица.

По

словам официальных лиц, по меньшей мере 39 человек погибли и более 80 получили ранения, когда по крайней мере одна российская ракета «Точка-У» с кассетными боеприпасами попала в центральный железнодорожный вокзал Краматорска, который находится примерно в 75 километрах от Донецка, контролируемого сепаратистами.

Город стал эвакуационным центром, предлагая около 8 000 человек в день, в основном женщинам и детям, возможность бежать от войны в России, заявил мэр Александр Гончаренко. На фотографиях, опубликованных Зеленским и Министерством обороны, видны жертвы, разбросанные среди полных чемоданов. Нападение вызвало решительное осуждение со стороны Украины и Европейского Союза.

«Не имея сил и мужества противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают мирных жителей», — написал президент Владимир Зеленский в Facebook.

Министерство обороны России отрицает ответственность за нападение и заявило, что оно уже прекратило применение ракет, обнаруженных на месте происшествия, сообщает Интерфакс.

По данным региональной железной дороги, за несколько часов до нападения российские войска разбомбили единственное контролируемое правительством железнодорожное сообщение из Краматорска в западные части Украины.

Более 200 000 жителей Донецкой области воспользовались железной дорогой для эвакуации с начала войны 24 февраля. Об этом сообщила телеканалу «Украина 24» пресс-секретарь регионального правительства Татьяна Игнатченко.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил в информативном ролике, что инцидент был преднамеренным нападением на мирных жителей.

«Они знают, куда атаковать», - сказал он, пообещав продолжить эвакуацию из района по мере подготовки российских войск к масштабному наступлению и эскалации в регионе.

«Они бомбят все: критически важную гражданскую инфраструктуру, критически важную медицинскую инфраструктуру», — сказал Кириленко. «Враг ни перед чем не остановится».

ЕС решительно осудил эту атаку, а глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель написал в Твиттере, что это «очередная попытка перекрыть пути эвакуации для тех, кто спасается от этой неоправданной войны и причиняет человеческие страдания».

Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посещают Киев, чтобы встретиться с Зеленским.

Оригинальное примечание:

десятки людей погибли, когда Россия наносит удар по железнодорожному эвакуационному узлу в Украине (1)

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