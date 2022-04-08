Даниэль Уррести, Рафаэль Лопес Алиага и Джордж Форсайт лидируют в опросах мэрии Лимы

7 октября 2022 года в Перу состоятся муниципальные и региональные выборы, и, согласно последнему опросу Datum, Даниэль Уррести возглавляет намерение проголосовать с 21%, за которым следует лидер Народного обновления и ультраправые, Рафаэль Лопес Алиага, 19%. В то время как на третьем месте и дальше, находится бывший мэр штата Виктория Джордж Форсайт с 10%.

Рикардо Бельмонт занимает четвертое место с 7%, за ним следует Альберто Техада (4%). Альваро Пас де ла Барра имеет 3%, а Эдди Куэльяр — 2%.

Представитель Народной силы Сезар Комбина едва достигает 1%.

Однако 22% заявили, что проголосуют пустым, ошибочным или за отсутствие кандидата, а еще 10% все еще не решают, какого кандидата они выберут.

Согласно фактологическому бюллетеню, это исследование было проведено на национальном уровне в целевой группе мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет и имеет погрешность в 4,5 процента.

КАМПАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЛА

Хотя кандидаты от правящей партии и других политических партий пока не известны, гонка за место в муниципальном совете началась в социальных сетях, где кандидат от партии «Подемос» без колебаний выступает с резкими комментариями против нынешнего мэра Лимы Хорхе Муньоса и соперничающих кандидатов.

Уррести, который был кандидатом на пост президента Республики, объявил себя «знаменосцем» в борьбе с преступностью и среди его предвыборных обещаний, как и других кандидатов, - борьба с преступностью в перуанской столице, которая была перегружена убийцами, рэкетирами и венесуэльцами мафии, захватившие различные районы Лимы.

Рафаэль Лопес Алиага из «Народного обновления» недавно подтвердил свою кандидатуру на пост мэра Лимы, но уничижительные заявления пресс-секретаря его партии в конгрессе Хорхе Монтойи, который заявил накануне, что он выступает за иммобилизацию, декретированную правительством, так как у него была информация о том, что они собираясь «спуститься по холмам, чтобы разграбить город», расстроили ультраправого лидера и его предвыборную кампанию.

Лопес Алиага в интервью РПП заявил, что высказывание Монтойи было в личном качестве и не отражает позицию его парламентской скамьи. «Эта фраза озадачила меня, я позвонил ему и сказал, что он должен извиниться, но он не извинился, и я должен был извиниться, и я извиняюсь как участник за эту несчастливую фразу. Я возмущен и не согласен, это будет ответственность Хорхе Монтойи, что он имеет в виду, это уничижительная фраза», - сказал он.

Тем временем Джордж Форсайт, занимающий третье место в намерении голосования, подвергся жесткой критике за использование своей личной жизни в качестве витрины для победы в народном голосовании. Несколько лет назад, перед муниципальной избирательной кампанией 2018 года, он обручился и женился на актрисе Ванессе Теркес. Его свадьба была представлена в СМИ, и эта выставка помогла ему завоевать пост мэра Ла-Виктории, должность, которую он подал в отставку пару лет спустя, чтобы баллотироваться на президентских выборах, но скандал с его расставанием и обвинением в агрессии против его бывшего партнера обратил вспять результаты и не смог поставил его на первые места, а его партия потеряла свою избирательную регистрацию, поскольку не смогла набрать 5 процентов голосов.

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