Дани Алвес заверил, что не будет вкладывать состояние в Haaland и указал, какой мегастар «Барселона» должна подписать

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

Дани Алвес - самый титулованный футболист в истории футбола, с 45 коронациями, а также один из лучших правых защитников всех времен, поэтому его мнение слышат в Барселоне и все футбольные эксперты. В этом контексте не случайно бразилец на этой неделе высказался относительно рынка следующего прохода и дал свой взгляд на то, что должен делать каталонский клуб.

38-летний футболист входит в состав команды Blaugrana, хотя он участвовал только в 10 матчах в течение сезона и был проконсультирован сайтами Sport и Mundo Deportivo о возможном прибытии Эрлинга Хоаланда в раздевалку culé. Норвежского артиллериста с действующим контрактом с дортмундской «Боруссией» ищут лучшие клубы мира, такие как Манчестер Сити, Юнайтед, Ливерпуль и Реал Мадрид, и Барселона также участвует в этой заявке.

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса» был искренен, высказывая свое мнение по этому вопросу: «Остальное я бы не выбрасывал за Хоаланда. Честно говоря, я бы не стал тратить на это много денег. Да, в Мбаппе, но не в Хааланде. Я играю спортивного директора, но сначала я бы поставил на Мбаппе. Он кажется мне более полным во всех отношениях. Если вы собираетесь сделать гигантскую инвестицию, вы должны сделать это в лучшем случае. Если бы это зависело от меня, я бы поставил на Мбаппе».

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

Его комментарий резонировал на европейских порталах главным образом потому, что Мбаппе прекратит связь с ПСЖ в июне и еще не возобновил ее, поэтому считается, что он уже согласился прибыть в другую команду. Все говорит о том, что его пунктом назначения станет «Реал Мадрид». «Это лучшее, что есть, и для стиля «Барсы». На данный момент в футболе нет другого лучше него», - настаивал он на 23-летнем французе.

С другой стороны, он выбрал двух игроков, которые, по его мнению, больше всего выделяются на правом защитнике: «Мне очень нравится ливерпульский Александр Арнольд, мне также очень нравится Хакими (из ПСЖ), с «но», но мне нравится то, что он делает. Есть один во Фламенго, он молод, мне нравится, как он играет и как он понимает игру (Матеузиньо)».

В то же время, в рамках появления нового поколения футболистов с большим спросом со стороны La Masia, академии Барселоны, таких как Педри или Гави, Алвес признал, что в настоящее время существует большое давление, которое напрямую противоречит развитию: «Сегодняшний футбол не дать вам время подождать, пока молодые люди примут fogueen. С этого момента спорт требует от вас полной отдачи».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



