Опасные бактерии обнаружены в продуктах питания из PAE в муниципалитете Мета

7 апреля Управление генерального контролера Республики выявило в докладе серьезную ситуацию, которая может поставить под угрозу здоровье несовершеннолетних в учебном заведении Сан-Лоренсо в Кастилья-ла-Нуэва в Мете.

Согласно документу, общие кишечные палочки и фекальные кишечные палочки/кишечная палочка были обнаружены в запеченной курице, которую подавали ученикам этого учреждения, в рамках плана школьного питания, собранного El Tiempo.

Согласно публикации Управления Контролера, известной газете, факторы риска были обнаружены в обработчиках пищевых продуктов и обращении с твердыми и жидкими отходами.

Что касается доклада, то Министерство образования Кастилии-Ла-Нуэва утверждало, что это ошибка интерпретации при чтении анализов, которые находятся в распоряжении Управления Контролера и которые были проведены Департаментом здравоохранения.

По данным муниципальной мэрии, там осуществляются строгие методы надзора и контроля за PAE, которые работают рука об руку с родителями, учениками и учителями.

До сих пор в этом учебном году в Бояке, Антиокии, Рисаральде, Кундинамарке и Мете были зарегистрированы возможные вспышки болезней пищевого происхождения (ETS) в еде, поставляемой школьным продовольственным планом (PAE). Министерство национального образования (MEN) через свое подразделение «Продовольствие для обучения» (UAPA) и Министерство здравоохранения (MinSalud) контролируют случаи заболевания, и некоторые из пострадавших несовершеннолетних прошли медицинское обследование.

Было указано, что первый возможный случай ЭТА был выявлен 28 февраля в Бояке. При проведении предварительных расследований медицинский персонал, который лечил пострадавшего, определил, что случай может быть связан с пищей, предоставленной PAE, поэтому они связались с MinSalud. Незамедлительно Национальный центр связи (CNE), связанный с вышеупомянутым портфелем, провел соответствующие анализы и уведомил об этом UAPA.

При тщательном расследовании подразделение «Продовольствие для обучения» выявило тревожные случаи, особенно в Бояке. По данным Министерства образования, даже за один год зарегистрировано не так много случаев аутизма, как те, о которых было известно всего за последние две недели.

«Это ситуация, которая удивляет и беспокоит из-за количества практически одновременных предупреждений в одном и том же сертифицированном территориальном образовании всего за один месяц, когда даже не за целый год было достигнуто такое количество отчетов», - сказал Хуан Карлос Мартинес Мартинес Мартин, директор Food to Отделение обучения (UAPA), 15 марта в диалоге с RCN Mundo.

Было подробно указано, что в Бояке есть пять муниципалитетов, где были выявлены случаи аутизма: Пайпа, Сачица, Белен, Соата и Сокота. Согласно опубликованным эпидемиологическим отчетам, причины инфекций были связаны с бактерией, известной как Bacillus Cereus, присутствующей в сухом цельном молоке Nutralac, которое поставлялось через EAP.

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