Коронавирус: крошечной капли слюны достаточно, чтобы заразить другого человека

Коронавирус распространился из Китая в мир в 2019 году и продолжает распространяться. Одним из преимуществ, которые он имел, является его заразительность, которая усиливалась при различных вариантах беспокойства. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что для заражения человека коронавирусом достаточно капли всего 10 микрон при кашле или чихании.

В ходе спорного исследования было обнаружено, что он заразил группу из 36 человек, добровольно вызвавшихся вирусом. Цель исследования заключалась в том, чтобы понять, как происходит заражение у людей, подвергшихся воздействию коронавируса. Он был проведен исследователями из Имперского колледжа и опубликован в журнале Nature Medicine.

Он также сообщил, что человеку, который получает инфекцию, требуется всего два дня, чтобы начать распространять вирус среди других. Кроме того, было обнаружено больше доказательств того, что пресимптоматика заразна: инфицированные люди устраняют большой количество вирусов до появления симптомов.

De los 36 pacientes estudiados, 18 se infectaron. Dos de ellos nunca desarrollaron síntomas/ REUTERS/Toby Melville/Archivo REUTERS

Исследование состояло в заражении коронавирусом 36 человек, которые находились под наблюдением в течение двух недель после их пребывания в больнице в марте 2021 года. Затем они продолжили свою эволюцию. Не все заразились вирусом, несмотря на то, что они были заражены.

36 добровольцев были в возрасте от 18 до 30 лет, у них не было факторов риска развития тяжелого Covid-19, и они были инфицированы небольшой каплей жидкости, содержащей исходный штамм коронавируса. В качестве меры предосторожности пациенты инфицировались поэтапно. Первые 10 человек получили противовирусный препарат ремдесивир, чтобы снизить вероятность серьезного заболевания, хотя он считался ненужным.

Исследователи наблюдали за пациентами 24 часа в сутки, пока они находились в Королевской бесплатной больнице в Лондоне в течение двух недель. Из 36 пациентов 18 были инфицированы. У двух из них симптомы так и не развились.

Solo se necesitan dos días para que una persona que adquiere la infección empiece a contagiar el virus a otras

У больных были легкие случаи заложенности носа, заложенности, чихания и боли в горле. Ни у кого из пациентов не развились проблемы с легкими, возможно, из-за хорошего здоровья или из-за того, что им дали небольшое количество вируса.

Около 83% потеряли обоняние, по крайней мере частично. Через полгода после завершения исследования у человека еще не восстановилось обоняние, но ему становится лучше . Добровольцы исследования удаляли вирус в среднем в течение 6,5 дней или до 12 дней, даже если у них не было симптомов.

Профессор Кристофер Чиу из Имперского колледжа Лондона был руководителем исследования. «Наше исследование раскрывает некоторые очень интересные клинические идеи, особенно вокруг короткого инкубационного периода вируса, очень высокой вирусной экскреции через нос, а также полезности тестов на боковой поток, с возможными последствиями для общественного здравоохранения», - пояснил он.

Christopher Chiu trabaja en el Imperial College de Londres y fue el líder de la investigación/Archivo

Исследователи также провели когнитивные тесты для проверки кратковременной памяти и времени реакции добровольцев, хотя данные оцениваются. Добровольцы исследования удаляли вирус в среднем в течение 6,5 дней или до 12 дней, даже если у них не было симптомов.

После ознакомления с результатами исследования существуют разные перспективы. Майлз Дэвенпорт, иммунолог из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, считает, что «это потенциально важный шаг вперед в оценке эффективности будущих вакцин и лекарств. Это открывает ряд важных возможностей для изучения иммунитета в контролируемой среде».

Se determinó que solo basta una gota de 10 micrones de tos o estornudo para infectar a una persona con el coronavirus/Archivo Stella Levi | Getty Images

Однако некоторые исследователи задаются вопросом, достаточно ли важны знания, полученные в ходе исследования, для оправдания рисков для участников, таких как возможность долгосрочных побочных эффектов. «На мой взгляд, до сих пор не совсем ясно, оправданы ли эти исследования с этической точки зрения, и я жду, что еще они обнаружили», — говорит Сима Шах, специалист по биоэтике из Северо-Западного Чикагского университета в штате Иллинойс, США.

Исследования воздействия контролируемой инфекции использовались на протяжении десятилетий для изучения гриппа, малярии и многих других инфекционных заболеваний. Некоторые исследователи выступали за проведение таких испытаний с коронавирусом в первые месяцы пандемии в качестве способа ускорения разработки вакцины. Но другие считали, что такие испытания слишком опасны, чтобы быть приемлемыми, когда о вирусе было так мало известно и было мало эффективных методов лечения.

Исследование было поддержано коммерческой клинической исследовательской организацией Open Orphan, базирующейся в Дублине, и ее лондонской дочерней компанией HVivO. Добровольцы получили 4565 фунтов стерлингов (6200 долларов) за свое участие, которое включало как минимум две недели карантина в изоляторе высокого уровня Королевской бесплатной больницы в Лондоне.

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