Конгресс одобрил инициативу по освобождению основных продуктов питания от IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В этот четверг, 7 апреля, на пленарном заседании Конгресса была одобрена инициатива, направленная на освобождение от уплаты Общего налога с продаж (IGV) на предметы первой необходимости в интересах перуанских семей.

И именно в разгар демонстраций жителей деревни за повышение цен на семейную корзину предложение поддержали 97 конгрессменов, девять против и два воздержавшихся. Впоследствии 96 голосами за, 10 против и одним воздержавшимся он был освобожден от второго тура голосования.

Согласно инициативе, она предлагает установить освобождение от IGV, налагаемое на импорт или внутреннюю продажу курицы, яиц, молока, пшеничной муки, лапши, сахара и мясных продуктов. Продукты питания первой необходимости в перуанских домашних хозяйствах.

Аналогичным образом, создать механизм использования и возврата накопленного налогового кредита IGV, который облагал бы налогом приобретение сырья и ресурсов и других услуг, используемых в процессе производства освобожденных продуктов питания.

Кроме того, Приложение I-A включено в единый упорядоченный текст Закона об общем налоге с продаж и выборочном налоге на потребление, утвержденный Верховным указом 055-99-EF.

Однако он устанавливает, что заявление на возврат накопленного и неиспользованного налогового кредита может подаваться каждые три месяца и на минимальную сумму в одну налоговую единицу (МСЭ). Форма, сроки и другие условия регулируются Sunat.

В то же время в качестве последнего дополнительного положения предусматривается, что высшим указом, одобренным министром экономики, будут установлены правила, необходимые для применения закона.

Кроме того, в нем указано, что утвержденный стандарт применяется с первого календарного дня месяца, следующего за датой его публикации, и до 31 декабря 2022 года.

Хотя в дополнительном переходном положении говорится о том, что исполнительной власти поручено сформировать многосекторальную комиссию в составе представителей министерств экономики, сельскохозяйственного развития и энергетики для оценки сокращения расходов на продовольственные товары и механизмы, приносящие пользу Amazon.

Также установлено, что Sunat и Indecopi будут отвечать за мониторинг цен продажи конечному потребителю продуктов питания, входящих в базовую семейную корзину.

Розанджелла Барбаран рассказывает об освобождении от IGV

«Было возможно утвердить освобождение от IGV, что некоторые продукты в семейной корзине найдены, и я думаю, что это очень важно, потому что это поможет сделать перерыв для тех семей, которые все эти дни страдали от повышения цен. Я думаю, что когда Конгресс Республики будет иметь общие точки соприкосновения, появятся важные проекты», - сказала конгрессмен Radio Exitosa.

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