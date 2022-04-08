Конгресс одобрил инициативу по освобождению основных продуктов питания от IGV

В этот четверг, 7 апреля, на пленарном заседании Конгресса была одобрена инициатива, направленная на освобождение от уплаты Общего налога с продаж (IGV) на предметы первой необходимости в интересах перуанских семей.
И именно в разгар демонстраций жителей деревни за повышение цен на семейную корзину предложение поддержали 97 конгрессменов, девять против и два воздержавшихся. Впоследствии 96 голосами за, 10 против и одним воздержавшимся он был освобожден от второго тура голосования.
Согласно инициативе, она предлагает установить освобождение от IGV, налагаемое на импорт или внутреннюю продажу курицы, яиц, молока, пшеничной муки, лапши, сахара и мясных продуктов. Продукты питания первой необходимости в перуанских домашних хозяйствах.
Аналогичным образом, создать механизм использования и возврата накопленного налогового кредита IGV, который облагал бы налогом приобретение сырья и ресурсов и других услуг, используемых в процессе производства освобожденных продуктов питания.
Кроме того, Приложение I-A включено в единый упорядоченный текст Закона об общем налоге с продаж и выборочном налоге на потребление, утвержденный Верховным указом 055-99-EF.
Однако он устанавливает, что заявление на возврат накопленного и неиспользованного налогового кредита может подаваться каждые три месяца и на минимальную сумму в одну налоговую единицу (МСЭ). Форма, сроки и другие условия регулируются Sunat.
В то же время в качестве последнего дополнительного положения предусматривается, что высшим указом, одобренным министром экономики, будут установлены правила, необходимые для применения закона.
Кроме того, в нем указано, что утвержденный стандарт применяется с первого календарного дня месяца, следующего за датой его публикации, и до 31 декабря 2022 года.
Хотя в дополнительном переходном положении говорится о том, что исполнительной власти поручено сформировать многосекторальную комиссию в составе представителей министерств экономики, сельскохозяйственного развития и энергетики для оценки сокращения расходов на продовольственные товары и механизмы, приносящие пользу Amazon.
Также установлено, что Sunat и Indecopi будут отвечать за мониторинг цен продажи конечному потребителю продуктов питания, входящих в базовую семейную корзину.
Розанджелла Барбаран рассказывает об освобождении от IGV
«Было возможно утвердить освобождение от IGV, что некоторые продукты в семейной корзине найдены, и я думаю, что это очень важно, потому что это поможет сделать перерыв для тех семей, которые все эти дни страдали от повышения цен. Я думаю, что когда Конгресс Республики будет иметь общие точки соприкосновения, появятся важные проекты», - сказала конгрессмен Radio Exitosa.
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