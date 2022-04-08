Кома: трое мужчин были убиты подозреваемыми в киллерах в парке на глазах у детей

Ночью 7 апреля в парке «Аньо Нуэво», в непосредственной близости от проспекта Мигеля Грау, в районе Комас, группа киллеров из трех человек были убиты перед местным рынком, расположенным на проспекте Хуана Веласко Альварадо. Мужчины до сих пор не идентифицированы.

По словам свидетелей инцидента, два человека прибыли на место происшествия на двух линейных мотоциклах и более 30 раз стреляли в своих жертв. Больше всего беспокоит то, что их не волновало, что в парке отдыха играют около 30 детей.

Жертвы прибыли в парк на двух автомобилях, такси и фургоне. Они бы беседовали с друзьями, пока два мотоцикла не прибыли в район, и один из наемников выстрелил в них с близкого расстояния. Жертвы пытались убежать, но в них попали пули.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Сотрудники правоохранительных органов из полицейского участка Паскана прибыли на место происшествия и оцепили район, затем прибыли эксперты по преступлениям. Также присутствовал дежурный прокурор, вместе с которым тела были доставлены в морг «Коллик» для продолжения расследования. Было обнаружено более 20 гильз от пуль.

Семьи жертв также прибыли на место происшествия, но избегали контактов с прессой.

Хотя убитые не были установлены, есть некоторые версии причины преступления и предполагаемых убийц. Предполагается, что они будут членами Civil Construction, хотя эта версия не подтверждена властями.

С другой стороны, предполагается, что один из убитых был сотрудником Национальной полиции. По другой версии, считается, что одна из жертв была бизнесменом, а двое других были полицейскими, работавшими охранниками. Однако до сих пор преступление остается в зоне расследования.

В парке, где было совершено преступление, играли около 30 детей | ВИДЕО: Buenos Dias Peru (Panamericana)

СОСЕДИ СООБЩАЮТ О ПОСТОЯННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Жители «новогодней» урбанизации осудили и повторили свою просьбу об усилении безопасности и патрулирования в этом районе. Они отмечают, что всего месяц назад пара была убита в том же парке, где долгое время не было освещения.

Эти преступления происходят в контексте чрезвычайного положения в Лиме и Кальяо, которое было продлено еще на 45 дней, начиная с 20 марта

ПРАВА, ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Право на свободу: субъекты прав могут заниматься любой деятельностью, связанной с осуществлением других основных прав, помимо свободы, при условии, что они не нарушают нормы, составляющие общественный порядок, добрые обычаи и нормы императивного характера.

Неприкосновенность места жительства: субъекты прав могут воспрепятствовать любому другому лицу проникнуть в их дом для проведения расследований, обысков или других оснований, если они не дают на это разрешения или когда третьи лица не имеют судебного постановления. Однако они не могут предотвратить его в случае задержания на месте преступления или очень серьезной опасности его совершения.

Свобода собраний: Субъекты прав могут объединяться, собираться или собираться без предварительного уведомления как в частных местах, так и в открытом для общественности, если это происходит мирно. Напротив, собрания в общественных местах или на дорогах требуют предварительного уведомления властей, которые могут запретить их только по доказанным причинам безопасности или здоровья населения.

Свобода транзита в пределах национальной территории: Субъекты прав в принципе могут свободно перемещаться по национальной территории, на которой они проживают, а также за ее пределами, что подразумевает возможность выбора места проживания. За исключением случаев, связанных со здоровьем, постановлением суда или применением Закона об иностранцах.