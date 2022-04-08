Колумбия сообщает о 320 новых случаях COVID-19 в эту пятницу, 8 апреля

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Министерство здравоохранения сообщило в эту пятницу, 8 апреля 2022 года, о 320 новых случаях COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 25 189 тестов, из которых 10 500 — это ПЦР и 14 689 — антигены.

В докладе также отмечается, что десять колумбийцев умерли от этой болезни в последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 703 случая смерти от вируса.

Reporte del covid-19 en Colombia este viernes 8 abril de 2022

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 087 443 случая инфицирования, из которых 3699 являются активными случаями и 5 920 596 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

В стране насчитывается 175 конгломератов. Территории: Амазонка, Антиокия, Араука, Атлантика, Барранкилья, Богота, Боливар, Бояка, Буэнавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Касанаре, Каука, Сесар, Чоко, Кордова, Кундинамарка, Гуайния, Гуавьяре, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Норте-де-Сантандер, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сан Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толима, Валье-дель-Каука, Ваупес, Вичада.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 среды, 6 апреля 2022 года, в Колумбии уже было применено 81 433 240 доз вакцины против covid-19.

Reporte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia este viernes 8 de abril de 2022

Согласно тому же отчету, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 645 656 человек, в то время как 6 370 816 человек были иммунизированы однократными дозами. Кроме того, было применено 10 714 600 бустерных доз.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 86 911 вакцин, из которых 23 388 были сделаны для второй инъекции, а еще 4418 были однодозовыми.

Министр здравоохранения Фернандо Руис заявил, что через 14 месяцев этап Национального плана вакцинации будет завершен, и иммунизация населения будет продолжена в рамках Расширенной программы иммунизации PAI.

Начиная со следующей недели начнется массовое закрытие по всей стране, где они проведут перепись доступных вакцин, а также людей, которые были иммунизированы против вируса. Итак, мы начнем в Боготе.

«Мы исходим из модели, в которой мы переняли процессы, вытекающие из EPI, но мы приняли рядом с операционной структурой, в которой было применено почти 84 миллиона вакцин против covid-19», - сказал министр, который указывает на необходимость перехода к институционализированной фазе, когда вакцинация от коронавируса интегрирован с регулярной иммунизацией.

«Мы отправим бригады Минсалуда с Управлением здравоохранения, чтобы проверить, сколько было отправлено, сколько находится на складах, сколько было доставлено в муниципалитеты и находится в холодильниках, и сколько уже на месте. Это будет служить для проверки счетов, что является вторым пунктом, проверкой счетов»

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: