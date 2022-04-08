Клаудия Шейнбаум является претендентом с тех пор, как AMLO дала о себе знать: Рикардо Монреаль

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Рикардо Монреаль, лидер скамьи Национального движения за возрождение (Морена) в Сенате Республики, подтвердил свои политические намерения на президентских выборах 2024 года, однако, заверил, что глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум является любимым кандидатом президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

На пресс-конференции в Сенате также президент Политического координационного совета (Jucopo) отметил, что продолжит работу по завоеванию симпатии граждан, однако он пожелал президенту столицы два года после выборов, на которых состоится следующий или следующий будет решен главой исполнительной власти.

«Все знают, что она претендентка с того момента, как президент объявил ее год назад, мне это не кажется ненормальным, мне кажется нормальным, что она находится в этом процессе и что она борется за то, чтобы она могла участвовать внутри Морены. Я не собираюсь говорить о ней плохо, я не думаю, что пришло время, я желаю ей удачи», - сказал Монреаль Авила.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Аналогичным образом, законодатель партии Гинда заявил, что пока он сосредоточится на том, чтобы полностью играть свою роль в Сенате, но что он будет ждать подходящего момента, чтобы зарегистрироваться в качестве потенциального кандидата от Морены в 2024 году.

«Мы не отчаялись, мы работаем в Сенате, стараемся соблюдать закон. Я строго соблюдаю закон, соблюдаю верховенство закона и не создаю никаких проблем, потому что верю в закон. Я человек, обученный юридической дисциплине, и когда нации будут добросовестно соблюдать верховенство закона и принцип законности, я всегда буду лучше», - сказал президент Jucopo.

В сентябре прошлого года открытие филиала Banco del Bienestar в мэрии Густаво А. Мадеро в столице страны во главе с главой исполнительной власти и президентом стало фактом, который задал тон в вишневой партии, потому что Лопес Обрадор превознес работу Шейнбаум Пардо во главе CDMX и сказал, что чувствует себя хорошо представленным ею.

«Это очень поддерживающий город, очень братский, а также хорошо управляемый Клаудией Шейнбаум», - сказал тогда Лопес Обрадор.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

Однако шумиха в политической сфере страны вызвала то, что Лопес Обрадор поднял руку Шейнбаума Пардо, одновременно указывая на это. Учитывая это, государственные чиновники, журналисты, аналитики и ученые классифицировали этот факт как возможное раскрытие Tabasqueño.

Хотя Шейнбаум Пардо лидировала в опросах до 2024 года, столичный президент не раз говорил, что ее приоритетом является CDMX, однако она также дала понять, что кандидат, представляющий Морену в бюллетенях, должен быть выбран через внутренний опрос.

«Это то, что установлено в уставах партии, к которой мы принадлежим, а именно Морена, это устав, с чем я согласен, но также, президент Республики всегда поддерживал это еще до того, как Морена существовала, это даже есть в уставах, и я думаю, что это это подходящий метод», — заявил столичный президент на пресс-конференции в 2021 году.

По данным консалтинговой фирмы Enkoll Клаудии Шейнбаум, она возглавляет преференции с 37% респондентов, которые проголосовали бы за ее кандидатуру, в то время как на втором месте находится глава Министерства иностранных дел (SRE) Марсело Эбрард, с 20%.

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