Чиуауа и Тамаулипас вновь зафиксировали самую низкую цену на бензин в стране

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В различных частях страны цена на бензин выросла в геометрической прогрессии и в некоторых заведениях превысила 21 мексиканский песо. Это не относится к границе между Чиуауа и Тамаулипасом, поскольку так называемый бензин стабилизировался, в результате чего потребители находят самые низкие цены на топливо.

В обоих штатах цена на бензин стабилизировалась, поскольку бензин Magna в настоящее время продается на уровне 16 песо за литр и 18 песо за литр, что значительно ниже обычных в Мексике.

Эта ситуация связана с тем, что субсидии и налоговые льготы, предоставленные федеральным правительством, позволили установить цену на бензин на уровне чуть более 16 песо за литр. Однако 1 апреля на северной границе страны было принято решение об отмене топливных стимулов, и вместе с этим топливо в регионе превысило 20 песо.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Это вызвало очереди продолжительностью до часа, а также нехватку топлива на диспетчерских станциях, несмотря на недовольство Министерства финансов и государственного кредита (ШКП) ) вмешался и уточнил о поставках бензина в вышеупомянутом месте, поэтому он пояснил в официальном заявлении, что:

«Это результат того, что цены на бензин в Соединенных Штатах выше, чем в Мексике, и граждане этой страны пересекают границу, чтобы обеспечить себя. Даже при временном обновлении стимулов к бензину на границах, в среднем, цены в Мексике по-прежнему ниже в Соединенных Штатах Америки».

Таким образом, потребовалось время, чтобы суммы снова стабилизировались, занимая самые низкие затраты в стране.

После повторного применения субсидии жители Техаса и Нью-Мексико пересекли страну, чтобы получить бензин на четыре песо меньше обычного. В соседней стране галлон топлива стоит в среднем четыре доллара, что составляет примерно 20 мексиканских песо за литр. Поскольку эти стимулы на севере были созданы для того, чтобы предложить цену, конкурентоспособную со стоимостью топлива в Соединенных Штатах.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

В прошлый четверг, 7 апреля, законодатель парламентской группы Морена Оливия Эскивель Нава представила законопроект Палата депутатов, в которой она предложила, чтобы автозаправочные станции, продающие неполные литры топлива, были наказаны тюремным заключением на срок до 12 лет, что является обычной практикой на станциях страны.

Инициатива по реформе добавляет статью 389 в Федеральный уголовный кодекс, предусматривающую наказание за этот период лишения свободы, а также штраф в размере до 120 суточной стоимости единицы измерения и обновления (UMA), то есть до 11 546 песо.

15 марта Profeco сообщила, что усилит проверки на автозаправочных станциях, которые, по сообщениям, не дают неполный литр бензина или продают его по ценам выше среднего.

Рикардо Шеффилд Падилья, глава агентства, попросил заправочные станции не злоупотреблять, потому что правительство Мексики не взимает специальный налог на производство и услуги (IEPS), чтобы уменьшить влияние глобального роста цен на топливо из-за вторжения российской армии в Украину.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Он пояснил, что в стране нет контроля над ценами на бензин, однако проводятся проверки тех, которые представляют цены значительно выше средних, поскольку на них поступают жалобы от потребителей.

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