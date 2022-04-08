Удивительный прием Буффона и совет тренера Конте поднять публику: откровения Тевеса о его времени в «Ювентусе»

Апач поговорил с официальным каналом туринской команды и оставил несколько жемчужин

Карлос Тевес посетил тренировку «Интера», действующего чемпиона Серии А, в рамках своего пребывания в Италии, где он присоединится Сеньор футбол Ювентуса. После того, как в прошлое воскресенье классический «Ювентус» проиграл «Интеру» (1:0) в Турине, Апач переехал в этот четверг в тренировочный центр Neroazzurro в городе Аппиано Джентиле.

Тевес наблюдал за практикой состава во главе с Симоне Индзаги и встречался с Хавьером Дзанетти, вице-президентом клуба и бывшим одноклубником по сборной Аргентины аргентинцами Лаутаро Мартинесом и Хоакином Корреа, и чилийцем Артуро Видалем, с которым играл за «Юве». Согласно статье, опубликованной на портале спортивной газеты La Gazzetta dello Sport, Тевес продолжит турне по другим итальянским клубам, поскольку намерен стать тренером после того, как в июне прошлого года отмежевался как футболист от «Бока Хуниорс».

Кроме того, официальный аккаунт «Ювентуса» поделился интервью с Карлосом Тевесом, который сделал несколько разоблачений о своем времени в туринском актёрском составе. Среди них он дал особое определение «Ювентуса» как учреждения и как был принят им такой исторический, как Джанлуиджи Буффон. Кроме того, он вспомнил дебют и первую беседу с Антонио Конте, тренером. Его благодарность президенту Аньелли и гол, который он больше всего помнит с футболкой туринского актерского состава.

Карлос Тевес вернулся в «Ювентус», чтобы играть за взрослую команду. Он посетил раздевалку нынешнего ансамбля Серии А и поприветствовал игроков и других своих бывших товарищей по команде.

«Когда я приехал в «Ювеню», я думал, что попаду в совершенно другой клуб, чем я себе представляла. Потом я поняла, что это очень большой клуб, но клуб по соседству. В вентиляторе Juve вы видите отражение улицы. В учреждении я оставила частичку своего сердца. Носить клубную футболку очень приятно... Ношение 10 Del Piero было для меня дополнительным преимуществом», - признался Карлитос.

И он рассказал анекдот опытному лучнику: «В первый день меня принимает Джиджи (Буффон): он хватает меня за голову и говорит: «Как дела, большой? «Для меня это было очень сильно, и с первого дня приверженность была совершенно другой».

Тевес рассказал о своей карьере, а также рассказал о своем дебюте. В этот момент он вспомнил первые слова, которые ему дал тренер. «В первой игре Конте знал, как много я хочу, и сказал: «Первый мяч, который ты пойдешь, иди изо всех сил, потому что так люди будут вставать». Сказал и сделал, в первом споре один на один люди встали, и это было другое окружение».

«Я всегда старался делать то, что лучше для «Ювентуса». Именно клуб понял меня, когда я сказал, что хочу вернуться домой (для «Бока Хуниорс»), рядом с родителями, братьями и сестрами. Он ни разу не выступал против моего решения, поэтому я благодарен, народу, президенту Андреа (Аньелли)», - сказал он о том решении вернуться в Аргентину в 2015 году и после проигрыша финала Лиги чемпионов Барселоне.

И он подчеркнул отношение топ-лидера «Ювентуса»: «Один из президентов, который коснулся меня и сдержал слово в день, когда сказал мне, что будет сопровождать меня в самолет, если мы дойдем до финала Лиги чемпионов. Я всегда буду благодарен «Ювентусу», потому что они всегда меня понимали. Они тоже мое сердце, они приняли меня за большое сердце. А когда я решила вернуться домой, меня крепко обняли и все время понимали».

Чтобы закончить, Карлитос выбрал свой любимый гол с пиджаком Vecchia Signora, который скрывает эмоциональный выбор. «Трудно выбрать цель. Как я уже говорила, я всегда играла сердцем в «Юве». Вот почему его трудно найти. Я беру одну из самых важных «Боруссий», и одну из Пармы, потому что мой отец был на стадионе. Я всегда играл за него. Так что, когда он приезжал, он был моим первым поклонником. Я пришел и стал ребенком, который играл по соседству, с ним наблюдая за тем, как я играю. Эта ночь была особенной, я только что забил захватывающий гол».

«Любовь, которую фанат испытывает ко мне, та, которую он дарил мне каждый день, была тем, что мне нужно было позже дать ему то, что я ему дал: мое сердце. Возвращение в «Юве» вызвало очень приятные ощущения, которые я сохранил в своем сердце. Трудно объяснить... Я оставил здесь частичку своего сердца», — заключил Карлос Тевес, который оставил очень приятные воспоминания о Ювентусе.

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