Бразилия объявила третью волну пандемии в «фазе вымирания»

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

Третья волна пандемии COVID в Бразилии «находится в фазе исчезновения», заявил в пятницу государственный фонд Освальдо Круса (Фиокруз), связанный с Министерством здравоохранения и главным центром медицинских исследований в стране, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса в мире.

Согласно Бюллетеню Обсерватории по борьбе с COVID-19 во Фиокрузе, опубликованному в эту пятницу, заболеваемость и смертность от коронавируса сохраняют тенденцию к резкому снижению в Бразилии, что впервые с мая 2020 года позволило 27 штатам страны снизить смертность от COVID ниже 0,3 смертей на 100 000 жителей.

«Новые данные позволяют нам утверждать, что третья эпидемическая волна в Бразилии с преобладанием варианта омикрона находится в фазе исчезновения», - заключил бюллетень, в котором подчеркивается постепенное сокращение числа тяжелых случаев, госпитализаций и смертей.

«Однако ученые предупреждают, что этот сценарий не означает окончания пандемии и что он может быть изменен, если появятся новые, более смертельные варианты или уйдут от иммунитета, генерируемого вакцинами», - поясняет бюллетень.

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

Вывод представляет собой облегчение для Бразилии, которая является второй страной с наибольшим количеством смертей от COVID в мире после Соединенных Штатов с почти 661 000 жертв и третьей страной с наибольшим количеством случаев заболевания после США и Индии с 30,1 миллиона случаев инфицирования.

Несмотря на такое большое количество смертей и инфекций, среднее число жертв COVID в Бразилии за последнюю неделю упало до 174 в день в четверг, что является самым низким показателем почти за три месяца, начиная с 17 января (154 жертвы в день).

Это среднее значение значительно ниже рекордного количества ежедневных смертей, которое Бразилия зафиксировала 12 апреля прошлого года (3124 смертей в день), когда страна находилась на пике второй волны.

Среднее число смертей от COVID за неделю упало до 94 в день 6 января, что очень похоже на то, что было в первые недели пандемии (март 2020 года), но прибытие в страну омикрона, гораздо более заразного варианта, привело к тому, что 11 февраля средний показатель вырос до 951 жертвы в день. с того момента, когда он падает.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

Среднее число случаев заболевания, которое достигло рекордных 189 526 в день 3 февраля прошлого года из-за быстрого распространения омикрона и в разгар третьей волны пандемии, резко сократилось в последние два месяца и в четверг составило 20 837 ежедневных инфекций, что является самым низким уровнем с 6 января (15 670 случаев). ежедневно).

Резкое снижение числа смертей и случаев заболевания связано с продвижением кампании вакцинации в Бразилии, где 162 миллиона человек уже прошли полный курс иммунизации (две дозы или однократная вакцина), что эквивалентно 76% населения.

По данным Fiocruz, вакцинация позволила смертность от COVID в Бразилии, которая в 2021 году достигла 3% инфицированных, в настоящее время ниже 0,8%.

Еще один факт, отмеченный крупнейшим центром медицинских исследований в Латинской Америке, - это заполняемость койко-мест для пациентов с COVID, которая остается ниже 60% во всех штатах страны третью неделю подряд.

(С информацией из EFE)

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