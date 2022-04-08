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пятница 8 апрель 2022
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Россия

Администрация Боготы восстановила три парковки, которые нерегулярно эксплуатировались частными

Они отмечают, что за три года нерегулярного управления этими пространствами округ перестал получать более 5469 миллионов песо.

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Управление защитника общественного пространства Боготы, DADEP, объявило, что «после тяжелого судебного процесса», который длился более 3 лет, три общественные парковки работали нерегулярно, фактически с 6 февраля 2019 года эти районы не имели действующего административного контракта с мэром. , то есть «с граждан взималась неоправданная плата за использование этих общественных благ».

Директор DADEP Алехандра Родригес сказала:

это участок площадью около 36 тысяч квадратных метров, где помимо парковок есть 4 зеленые зоны и площадь.

Управление омбудсмена заверяет, что процесс возвращения этих отсеков начался до истечения срока действия контракта на управление имуществом:

Они добавляют, что, несмотря на меры предосторожности, продолжается еще один судебный процесс против Fundación Forja, фирмы, которая управляла парковкой, поскольку, согласно последним отчетам, представленным в DADEP, фонд собирал около 144 миллионов песо в месяц. По этой причине, по оценкам Управления омбудсмена по общественному пространству, за 3 года правления они получили более 5469 миллионов песо. Они говорят, что эти деньги должны быть направлены на «восстановление и оживление общественных пространств».

Мы восстановили парковки, расположенные на проспекте Авенида Калле 100 и Кра. 19. Теперь ими будет управлять @TerminalBogota и ресурсы, вложенные в заботу об окружающей среде. В течение переходного периода в 1 неделю плата за использование НЕ взимается. Взято из твиттера DADEP

Кроме того, они информируют граждан о том, что:

Однако округ будет проводить другие кампании и процессы, направленные на восстановление общественных мест. На прошлой неделе Секретариат безопасности Боготы объявил, что группа по сосуществованию вместе с столичной полицией и мэрией Теусакильо провела ознакомительный день для жителей кварталов Ла-Соледад, Галериас, Кинта-Паредес и Ла-Эсмеральда, чтобы» решить проблемы вторжения в общественное пространство».

По итогам дня были проведены контрольные работы в гостиницах и мотелях населенного пункта с целью проверки санитарно-гигиенических условий, было «добровольное закрытие» одного из этих учреждений, а также в рамках совместной работы Специальной административной единицы по государственным услугам, УАЕСП, провела характеристику и включение картерос из района Галериас в реестр единого картера.

Кроме того, под руководством окружного секретариата по вопросам мобильности и дорожной полиции Боготы были проведены дни повышения осведомленности о плохой парковке на дорогах общего пользования.

Еще один замечательный процесс был проведен несколько недель назад с уличными торговцами Carrera Seventh, там они заключили 8 пактов, направленных на реорганизацию пешеходной дорожки; идея состоит в том, чтобы определить район, где они могут развивать свою соответствующую коммерческую деятельность, которая направлена на пользу выявленных неформальных поставщиков и ранее охарактеризованных Институтом социальной экономики (ИПЕС).

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