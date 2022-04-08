Внимание студентов: с 18 по 21 апреля будут применяться тесты Saber 3, 5, 7 и 9

В последние часы Министерство национального образования и Колумбийский институт оценки образования (Icfes) объявили, что тесты Saber для 3, 5, 7 и 9 классов будут проводиться с 18 по 21 апреля.

В этом году тест будет применен к 200 000 студентов из 1300 учебных заведений, отобранных на 32 факультетах страны.

«Я благодарен за поддержку ректоров, которые постоянно работают в сообществе, и я призываю их работать в этом месяце, чтобы работать над проведением тестов Saber 3, 5, 7 и 9 в режиме бумаги и карандаша, помните, что виртуальный компонент был проведен в прошлом году», - сказал министр образования, Мария Виктория Ангуло.

Он добавил, что с помощью этих тестов можно будет определить, где эти образовательные проблемы лежат в стране, и послужить вкладом в разработку политики, более близкой к тому, что требуется каждому региону и каждому учебному заведению.

Со своей стороны, генеральный директор Icfes Моника Оспина Лондоньо предупредила, что учреждение хочет «оставить структурированный процесс в стране с созданием базовой линии для мониторинга полных школьных траекторий от начальной до средней школы и тем самым консолидировать один из важнейших компонентов постоянного улучшения качества образования в Колумбии».

Чиновник также напомнил, что дети и подростки, которые будут сдавать эти тесты на саблю 3, 5, 7 и 9 начального и среднего базового образования, - это те, кто учится в 4, 6, 8 и 10 классах в этом году.

Что будут оценивать эти тесты, директор Icfes пояснил, что «в этом новом цикле и базовой линии 3-го, 5-го, 7-го и 9-го тестов Saber, помимо оценки различных областей знаний, мы получим дополнительную информацию о развитии социально-эмоциональных навыков и некоторых связанных с ними факторы, которые связаны и могут быть с акцентом на развитие компетенций студентов».

Так, по данным министерства, студенты, которые будут оцениваться, представят тесты, связанные с коммуникативными навыками в области языка, чтения и математики. А для пятых, седьмых и девятых студентов они представят тесты по естественным наукам и экологическому образованию, гражданскому мышлению и, наконец, коммуникативным навыкам на языке с письменным тестом.

Министерство образования и Icfes отметили, что для сбора социально-экономической информации, сопутствующих факторов и социально-эмоциональных навыков учащихся будут также применяться три вспомогательных анкеты. Учителя и руководители групп также должны предоставить вторую анкету, упомянутую выше.

Icfes также пояснил, что учебные заведения, которые будут участвовать в тестах, были выбраны из выборки, поскольку представление запрашивалось в соответствии с характером учебного заведения (официальное, неофициальное) и его местоположением (городское, сельское), среди других характеристик.

В этой связи Министерство образования прокомментировало, что «поскольку это выборочный и контролируемый тест с национальным и региональным представительством, общий отчет будет опубликован в 2022 году и результатов на уровне учебного заведения не будет».

Кроме того, это приложение предусматривало образец проекта, который позволит составлять сметы на уровне департаментов.

Наконец, предусматривается применение трех вспомогательных анкет, цель которых заключается в сборе информации: социально-экономических, связанных с ними факторов и социально-эмоциональных способностей учащихся. Учителя, руководители учебных заведений и директора школ также представят анкету о связанных с этим факторах.

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