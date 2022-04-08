Аспартес: количество угонов автомобилей в Колумбии сокращается

Vista de congestión vehicular en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo del 8 de octubre del 2021. EFE/Elvis González

С сокращением на 3,5% в первые два месяца 2022 года, что составляет 1443 украденных единицы по сравнению с 1495 за тот же период 2021 года, Asopartes обеспечил баланс угона транспортных средств в Колумбии.

Что касается мотоциклов, то, по данным гильдии, снижение было более резким: 4600 за двухмесячный период по сравнению с 5156 украденными в 2021 году.

Он также сообщил, что самыми украденными автозапчастями в Колумбии были шины (32%), боковые зеркала с 31% и автомобильные номерные знаки (13%).

Что касается кражи автозапчастей, Национальная полиция заверила, что на самом деле были представлены автомобильные запчасти, Национальная полиция сообщает об уменьшении числа зарегистрированных случаев, в первые два месяца 2021 года было 1358 единиц до 1323 в 2022 году.

Эти цифры были представлены в рамках ежегодного совещания Аспартеса, организованного в Боготе. На этом мероприятии президент профсоюза Карлос Андрес Пинеда заявил, что «Хотя эти общие цифры являются удовлетворительными, есть опасения по поводу периодического увеличения количества угонов автомобилей в Боготе и Барранкилье, которые увеличились на 16,7% и 14,3% соответственно. Аналогичным образом, кража мотоциклов в столице превышает 5,4 процента»,

В результате лидер потребовал от районных властей принять решительные меры. Кроме того, он настаивал на координации с мэрией, чтобы в координации с сектором мобильности они добились сильных результатов против количества краж.

Пинеда считал, что каждая кража способствует цепочке последствий, учитывая, что за угоном автомобиля стоят преступные группировки, которые подразделяют работу, такую как расчленение угнанного автомобиля и последующая его продажа на черном рынке по частям, что является негативным циклом для сектора.

Reunión de motociclistas colombianos, antes de la pandemia (Colprensa - Luisa González)

Он также настаивал на том, что по департаменту, Антьокия, Кундинамарка и Валле преуспевают в графике, с наибольшим количеством краж мотоциклов в феврале. Но для сравнения, один департамент превышает накопленные в январе и феврале, то есть в Атлантико, где зарегистрирован рост на 11,3%; напротив, Кундинамарка достигает 4,7%.

Профсоюз автозапчастей указал, что количество краж автозапчастей, несмотря на то, что оно минимально по сравнению с 2021 годом, снижает конкурентоспособность и престиж отрасли автомобильных запчастей, затрагивая миллионы работников, которые делают ставку на законность.

Пинеда предупредил, что одним из лучших способов снизить уровень краж, будь то мотоциклы или запчасти, является прекращение покупки подержанных запчастей, потому что «это приводит к тому, что банды недобросовестных людей используют этот механизм для кражи, вытаскивания транспортных средств и, конечно же, для уменьшения количества деталей».

Излишне говорить, что, согласно Andemos, самыми продаваемыми мотоциклетными брендами в Колумбии в этом году являются: Yamaha (59 582 единицы), Bajaj (45 728), AKT (44 963), Honda (41 844), Victory (35 801), Suzuki (30 992), TVS (22 981), Hero (16 529), Kymma (5 051) 2) и Бенелли (4535 человек).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:























