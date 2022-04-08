Анибал Торрес отстаивает свою позицию в отношении Гитлера: «Даже самый опытный преступник может делать позитивные работы»

Анибал Торрес защищает речь Гитлера в Пуно | ВИДЕО: Canal N

Премьер-министр Педро Кастильо возглавляет пятую сессию Децентрализованного совета министров в Пуно. Во время своего выступления Анибал Торрес защитил свою речь, где упомянул Адольфа Гитлера, несмотря на национальное осуждение и еврейской общины, немецкой и международной, но на этот раз он сделал национальное сравнение с бывшим президентом Альберто Фухимори, указав, что «даже самый опытный преступник может делать позитивные вещи».

«Вчера я привел пример того, как самый опытный преступник может работать позитивно, но сейчас я приведу пример из Перу. Один из самых опытных правителей, который сейчас находится за решеткой», - сказал он в своей речи.

«Он был посредником в похищении, пытках и расчленении студентов Ла-Кантуты, а также в сожжении их останков и тайном захоронении на дороге из Лимы в Сьенегилью. Могу я просто сказать, что вы не сделали ничего хорошего? Мне бы не хватало правды. Я честный человек и говорю правду. И я ничего не боюсь, потому что я не буду держаться за свой пост. Я научился выживать своей работой, а не просто попрошайничать о работе, как это делали другие за 200 лет республиканской жизни», - добавил он.

Таким образом, Торрес заменяет бывшего президента Фухимори и геноцидиста Адольфа Гитлера на том же посту. Напомним, что после того, как Конституционный суд (КС) вынес решение в пользу освобождения Альберто Фухимори, премьер продемонстрировал свое неприятие, сравнив бывшего президента немецкого диктатора.

«Мы должны признать его добрые дела, но я привожу их в качестве примера: в Германии не Адольф Гитлер сделал его мировой державой? Это был он, но его осудили не только немцы, но и весь мир, за совершенные им великие преступления. Никого не судят - в судебном порядке - за его добрые дела, его судят за злые дела», - сказал он в то время.

Торрес подчеркнул, что, несмотря на критику, «мы всегда будем поддерживать правительство Педро Кастильо, где бы мы ни находились, потому что мы здесь не для работы, а для защиты интересов страны».

«Мы не применяем коммунистическую марксистскую экономику, мы практикуем социальную рыночную экономику, созданную Конрадом Аденауэром в Германии, и, надеюсь, они изучат ее, потому что я лично видел это общество и прошел через эту реальность. Я говорю со знаниями, полученными не только из книг, но и из той гигантской книги, которую никто не может преодолеть», - подчеркнул премьер левого правительства Кастильо Терронес

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ РЕЧЬ

Во время своего выступления в Децентрализованном совете министров 6 апреля в Уанкайо Торрес использовал в качестве хорошего примера в строительстве автомагистралей для управлять геноцидом нацистов Адольфом Гитлером в 1930-х годах.

«Однажды Адольф Гитлер посещает северную Италию, а Муссолини показывает ему автомагистраль, построенную из Милана. Гитлер увидел это, отправился в свою страну и наполнил ее автомагистралями, аэропортами и сделал ее первой в мире экономической державой», - сказал он.

Анибал Торрес похвалил Гитлера в противоречивой речи в Совете министров | ВИДЕО: Canal N

Следует отметить, что его заявления не только подверглись резкой критике в социальных сетях, но и были признаны историками «неточными». Критикуемый философ и радиоведущий Фернандо Карвалло объяснил, что это неточно, поскольку тот, кто предложил строительство нескольких автомагистралей, был Конрад Аденауэр, который в то время был мэром Кельна (1917-1933).

Он добавил, что Гитлер тогда предложил сделать больше дорог для подготовки ко Второй мировой войне, которая оставила миллионы смертей.

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