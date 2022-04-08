Анибал Торрес и его похвала Адольфу Гитлеру разошлись по миру: так сообщала международная пресса

Анибал Торрес похвалил Гитлера в противоречивой речи в Совете министров | ВИДЕО: Canal N

Глава кабинета министров Перу Анибал Торрес поднял волну критики в четверг упомянуть в качестве модели программы строительства шоссе Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

«Приведу пример: Италия и Германия были такими же, как мы. Но однажды Адольфо Гитлер посещает северную Италию и [Бенито] Муссолини показывает ему шоссе, построенное из Милана в Брешию», - заявил Торрес, правая рука левого президента Педро Кастильо.

«Гитлер увидел это, отправился в свою страну и заполнил ее автомагистралями и аэропортами и сделал Германию первой экономической державой в мире», - добавил Торрес во время заседания публичного кабинета министров в четверг в андском городе Уанкайо, к которому позже присоединился Кастильо.

Его слова сразу же вызвали неприятие оппозиционных политиков и правительственных чиновников, а также посольств Германии и Израиля в Лиме, побудив Торреса извиниться спустя несколько часов.

Точно так же реакция была такой, что она вышла за рамки границ. Такие СМИ, как The Guardian, The Washington Post и другие, сообщили о несчастливых словах перуанского политика.

«Премьер-министр Перу привел Адольфа Гитлера в четверг в качестве модели в развитии инфраструктуры, которая превратила Германию в «ведущую экономическую державу в мире», комментарий, который вызвал возмущение, поскольку его страна продолжала впадать в политический хаос», - сообщала Washington Post.

Он добавляет, что комментарии премьер-министра являются последней полемикой, затрагивающей администрацию Кастильо, которая была охвачена обвинениями в коррупции и критикой назначений ее кабинета министров. «За восемь месяцев, прошедших с тех пор, как неопытный бывший школьный учитель вступил в должность, он пережил два голоса по импичменту. Его министр сельского хозяйства был замешан, но не осужден, в двух убийствах, утверждения он отрицает. Его министр образования был обвинен в плагиате докторской диссертации. Его министру здравоохранения, который продавал ароматизированную воду в качестве антивозрастного средства, недавно было предъявлено обвинение».

В то время как Guardian пишет: «За неделю, когда правительство Педро Кастильо погрузилось в политический кризис, вызванный ростом цен на топливо и удобрения, вызванным российским вторжением в Украину, и неуклюжими попытками президента успокоить беспорядки, Комментарий в четверг вызвал упрек со всех сторон».

Об этом сообщили и другие СМИ.

ПОЗДНЕЕ ИЗВИНЕНИЯ

Глава кабинета министров извинился перед послом Израиля в Перу, заявив, что он ни разу не хотел превозносить фигуру Адольфа Гитлера, который, по его словам, является преступником.

«Мы не должны неправильно понимать вещи, я не беру Гитлера в качестве примера для подражания, потому что я также сказал, что он был великим преступником. Господин посол Израиля, если вы считаете, что я вас обидел, прошу прощения, мы поговорим лично», - сказал он.

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