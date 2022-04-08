Энди Поло: Адвокат Генессиса Аларкона заявил, что не будет предъявлять обвинения по делу против футболиста

Узнав, что Энди Поло разрешили играть в Университарио де Депортес после 15-дневного периода ожидания, клуб дал ему исправить его юридическое положение с Genéssis Alarcón, его адвокат Клаудия Зумаэта была больше, чем возмущенный.

«Я думаю, что мы все устали просить, практически умолять о достижении соглашения», - сказал выпускник 7 апреля о программе Magaly Medina.

«Заявление, сделанное университетским клубом, не соответствует действительности. Неправда, что он (Энди Поло) достиг соглашения или что он предложил. Мы составили согласительную процедуру, пошли в согласительный центр, чтобы дождаться ее, но она так и не пришла», - добавил он.

Как известно, защита Аларкона сообщила камерам Magaly TV La Firme, что была предложена примирительная формула в отношении режима свиданий, владения детьми и алиментов, которая «позже будет переведена в документ о внесудебной согласительной процедуре». Однако ни одна из сторон не подписала такого соглашения из-за отсутствия спортсмена.

ОН НЕ БУДЕТ ПРЕДЪЯВИТЬ ОБВИНЕНИЯ В ПРЕДСТАвлении ГЕНЕСИСА АЛАРКОНА

«Я слышал от третьих лиц, что мое лицо будет взимать комиссию. Я хочу уточнить, что я делаю это не за деньги. Вы знаете Магали, что это дело было бесплатно, и как активист я взялся за него. У меня есть НПО», - заключил он.

Адвокат Генессиса Аларкона уверяет, что она не будет взимать ни одного солнца за дело против футболиста. ВИДЕО: КВАДРОЦИКЛ

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