Ана Барбара и другие знаменитости поддержали Анжелу Агилар: «Образцовая женщина»

Анхела Агилар была вовлечена в большие споры после того, как была опубликована пара фотографий, на которых ее очень видно. близкие, даже любимые, рядом с композитором Гасси Лау, отношения, которые позже были подтверждены.

Именно сам артист, входящий в Equinoccio Records Пепе Агилара, сообщил о любовной интрижке, которую они держат с тех пор примерно в середине февраля 2022 года, в течение короткого времени.

Однако песня перевернула социальные сети, и выяснилось, что Гасси 33 года, что на 15 лет старше певца, наследника таланта династии Агила-р.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Эта тенденция вызвала разные чувства у мексиканского регионального музыкального исполнителя, который опубликовал видео в социальных сетях, чтобы выразить все фанаты, широкая публика или заинтересованный человек, который чувствует себя грустным, разочарованным, с болью в душе.

В связи с этим многие артисты оказали всю свою поддержку дочери Пепе Агилара. Среди них Ана Барбара, подруга семьи, а также композитор некоторых песен Анжелы, таких как хит «In reality».

Через свой официальный Instagram, также исполнительница жанра группы, оставила ей следующее сообщение: «Я люблю тебя, и ты королева с очень красивой душой, и самое главное, ты доверяешь, потому что ты хороший! И это величайшее сокровище, которое может иметь человек!»

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

К ней также присоединилась певица и автор песен Амандититита, которая утверждала, что не знает и не понимает контекста происходящего, но дала понять, что она не одинока. «Вот ваша стая», - написал он.

Однако одним из самых популярных комментариев был комментарий Джонни Каза, основателя всемирно известной Firme Group и брата певца Эдуина Каза, который напомнил ему, что она действительно образцовая женщина.

«Вам не нужно объяснять, как вы живете или любите, кто на самом деле с вами из-за вашего таланта и вашего ангела, и этим людям не нужны объяснения, а те, кто их просит, не заслуживают этого. Он все еще сияет».

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

Но один из самых важных моментов, которые Анхела Агилар затронула в своем ответе на опубликованные фотографии, связан с людьми, которых они затронули, поскольку это был не только аморальный акт против нее, но и против ее семьи; «Какое лицо я могу дать моей семье?» , произнес он.

В связи с этим ее двоюродный брат Майо Агилар присоединился к сообщениям поддержки, который через свой официальный Instagram сказал ей, что ей не следует ни за кого жалеть, тем более за семью, потому что она не сделала ничего плохого.

Он добавил, что всегда считал ее сильной и большой женщиной, потому что это то, что она представляет и представляет, поэтому нет необходимости извиняться. «Я люблю тебя, чтобы продолжать его ломать», - заключил он.

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