Адвокат AMLO напомнил о беззаконии в 17 лет: «Народ в итоге доказал его правоту»

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Семнадцать лет прошло с тех пор, как Конгресс принял решение отозвать главу правительства Федерального округа, передиста Андрес Мануэль Лопес Обрадор, от неуважения к судебному решению.

Многие политики, которые тогда и сейчас остаются близкими к президенту Республики, опубликовали свои послания в поддержку и память о знаменосце Национального движения за возрождение (Морена).

Орасио Дуарте, глава Национального таможенного агентства Мексики, занимал в 2005 году пост федерального депутата, когда Конгресс решил втянуть Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в беззаконие, и он был его адвокатом в течение этого времени.

Дуарте также был президентом секции инструктажа Конгресса, состоящей из четырех депутатов, куда предложение desafuero поступило раньше, чем где-либо еще. Голосование осталось в руках двух депутатов PRI, одного PAN и который написал тему.

(FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO) Eunice Adorno | Eunice Adorno

По этой причине, спустя 17 лет после процесса, он написал ветку в Twitter с самыми важными мемуарами, фотографиями, видео и событиями, которые у него до сих пор хранятся фрески в памяти с тех пор.

Во-первых, подчеркнул он, это день, который «следует помнить как день, когда был совершен один из самых эффектных политических промахов мексиканской политики».

Позже он добавил, что всегда был уверен, исходя из своей роли юридического защитника тогдашнего главы правительства Мехико, что «он будет лишь шагом вперед для оправдания преобразований, которые мы переживаем сегодня».

Кроме того, им было ясно, что это был символический процесс, поскольку не было никаких юридических аргументов, которые могли бы напасть на Табаскеньо, Лопеса Обрадора.

Horacio Duarte Olivares recordó el desafuero de AMLO como un parteaguas en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

В этом контексте Дуарте заверил, что этому процессу способствовали тогдашние руководители фракций PRI и PAN в Конгрессе Союза, а также министр Мариано Азуэла, 360 депутатов, проголосовавших за ликвидацию юрисдикции, и «бизнес-мафии», которые, добавил он, «позже примут участие в Фальсификация выборов 2006 года».

За этим событием у них была предполагаемая цель «вывести нынешнего президента Мексики из предвыборной гонки» с помощью политических преследований, но вместо этого, настаивал он, «народ в итоге согласился с ним».

Для Орасио Дуарте это событие также уступило место «двум национальным проектам, с которыми все еще сталкиваются сегодня»; с одной стороны, «в одном из них преобладают коррупция, влияние и отказ от нашего суверенитета», а с другой «где он управляется народной волей и защитой нации».

Что касается людей, которые тогда снялись в юридическом споре, Дуарте задался вопросом, где они находятся и что они делают в настоящее время, на что он ответил: «Позже прятался за медийными персонами и наркоторговцами влияния».

(FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Последний, по его словам, в то время не осознавал, что взятие на себя главы правительства Федерального округа, а не ущерб представляет собой недобровольную помощь, чтобы «построить то, что по сей день переживает с большей жизненной силой, чем когда-либо», имея в виду проект Четвертой трансформации Мексики.

По этой причине, спустя 17 лет после беззакония, он напомнил, что они будут продолжать добиваться прогресса в создании правительства, которое представляет собой только повестку дня людей, проголосовавших за него, где оно привержено укреплению институтов и верховенства права.

«Сегодня, как никогда ранее, мы подтверждаем ценности того, чтобы не лгать, не воровать и не предавать людей. И вот так 7 апреля 2005 года мы продолжим ходить с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», - написал он.

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