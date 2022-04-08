AMLO заверил, что министры SCJN действовали свободно, в отличие от 2005 года, когда они не поощряли это

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), конституционный президент Мексики, напомнил утром 8 апреля на утренней конференции, как 17 лет назад, имея 360 голосов за, 127 против и два воздержавшихся, Палата депутатов решила «несправедливо» бросить ему вызов на посту главы правительства затем Федеральный округ.

В рамках заседания, проведенного Верховным судом нации (SCJN) вчера, 7 апреля 2022 года, президент заявил, что, несмотря на несогласие со всеми министрами, никто не был вынужден принимать решения против неконституционности закона об электроэнергетике или любого другого еще одно действие.

Он обвинил бывшего президента Мексики Висенте Фокса, Сантьяго Криля и других «деловых» депутатов в том, что они выступали в качестве лозунга, управляющего их процессом беззакония через тогдашнего президента SCJN Мариано Азуэлу Гуитрона, который был «представлен», вместе с другими министрами, для осуществления этого акта против него.

Эту должность также отметил Альфредо Гитьеррес Ортис Мена, который проголосовал за конституционность Закона об электричестве, вопреки своему деду, Антонио Ортису Мене, который способствовал национализации электроэнергетики в шестилетний срок Адольфо Лопеса Матеоса .

«[Министры] свободны. У них хватило высокомерия, чтобы чувствовать себя свободными. И у них это получилось очень хорошо. Это реальное верховенство закона», - сказал он.

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