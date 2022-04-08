AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
пятница 8 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Предполагаемые агрессоры Чурубуско были связаны с судебным разбирательством

Они были арестованы в Истапалапе, когда увидели, как один из задержанных держал огнестрельное оружие в своем автомобиле.

Newsroom Infobae

8 апрель 2022

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) сообщила, что трое задержанных, связанных с нападением в Чурубуско, были связаны с судебным разбирательством.

На основании доказательств, представленных Государственным министерством, надзирающий судья распорядился привлечь к суду двух мужчин и одну женщину за преступления, связанные с ношением огнестрельного оружия, преступления против здоровья в форме владения им в коммерческих целях и взяточничество.

Задержанные также расследуются прокуратурой на предмет их предполагаемой связи с агрессией, совершенной в Чурубуско, хотя они были арестованы в Истапалапе по другим причинам.

Информация в разработке*


новости без цензуры