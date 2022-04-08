Предполагаемые агрессоры Чурубуско были связаны с судебным разбирательством

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) сообщила, что трое задержанных, связанных с нападением в Чурубуско, были связаны с судебным разбирательством.

На основании доказательств, представленных Государственным министерством, надзирающий судья распорядился привлечь к суду двух мужчин и одну женщину за преступления, связанные с ношением огнестрельного оружия, преступления против здоровья в форме владения им в коммерческих целях и взяточничество.

Задержанные также расследуются прокуратурой на предмет их предполагаемой связи с агрессией, совершенной в Чурубуско, хотя они были арестованы в Истапалапе по другим причинам.

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